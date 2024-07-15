https://1prime.ru/20240715/personal-850109969.html

"Ъ": компании увеличивают расходы на привлечение массового персонала

"Ъ": компании увеличивают расходы на привлечение массового персонала - 15.07.2024, ПРАЙМ

"Ъ": компании увеличивают расходы на привлечение массового персонала

Затраты компаний на содержание вакансий менеджеров и сотрудников массового персонала становятся сопоставимыми из-за низкого интереса соискателей к таким... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T13:13+0300

2024-07-15T13:13+0300

2024-07-15T13:14+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Затраты компаний на содержание вакансий менеджеров и сотрудников массового персонала становятся сопоставимыми из-за низкого интереса соискателей к таким позициям, говорится в материале "Ъ"."Рост расходов на массовый персонал вызван низким интересом соискателей к предлагаемым позициям и ускорением текучки кадров. За год на одном рабочем месте может успеть поработать несколько человек", — сказано в публикации.Отмечается, что в компаниях средний уровень укомплектованности штата составляет 93%, а самая востребованная категория сотрудников - массовый персонал, дефицит которого составляет 8%. Вакансии массового персонала за год выросли на 200-300%, особенно в сфере складской логистики и обслуживания, связанном с развитием электронной коммерции.Тем не менее, приток новых работников в этот сегмент ограничен, так как молодежь не считает эти позиции престижными. Повышение зарплат может увеличить привлекательность такой работы, но не все компании могут себе это позволить, заключили в издании.

https://1prime.ru/20240715/kompanii-850067459.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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