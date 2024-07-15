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"Доказать России, что она обломает зубы". В НАТО ставят Киеву новую задачу
"Доказать России, что она обломает зубы". В НАТО ставят Киеву новую задачу - 15.07.2024, ПРАЙМ
"Доказать России, что она обломает зубы". В НАТО ставят Киеву новую задачу
Киеву необязательно возвращать утраченные территории, чтобы получить более выгодную позицию в рамках переговоров. Об этом сообщил порталу Wirtualna Polska глава | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T13:55+0300
2024-07-15T13:55+0300
2024-07-15T13:55+0300
спецоперация на украине
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ВАРШАВА, 15 июл - ПРАЙМ. Киеву необязательно возвращать утраченные территории, чтобы получить более выгодную позицию в рамках переговоров. Об этом сообщил порталу Wirtualna Polska глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Сивера.По словам Сивера, в рамках июльского саммита НАТО в Вашингтоне Киев услышал приглашение от всех стран присоединиться к НАТО, в то время как Россия получила требование о выведении своих войск из Украины.Пока боевые действия продолжаются, союзники Украины и поддержка со стороны Запада являются ее главными преимуществами. Окончательное решение могло бы быть дипломатическим, но Украина должна сохранить свой статус победителя."Достаточно доказать России, что она обломает на этом конфликте зубы", — отметил он.В настоящий момент переговоры кажутся невозможными, так как Россия выдвигает условия, приближающие украинскую сторону к капитуляции. Тем не менее, вступление Украины в НАТО будет возможным только после окончания конфликта, поэтому усиление поддержки Киева важно как никогда ранее, заключил он.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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Спецоперация на Украине, ПОЛЬША, УКРАИНА, РОССИЯ
"Доказать России, что она обломает зубы". В НАТО ставят Киеву новую задачу
Глава разведки Польши Сивера: Киеву не нужен возврат территорий, чтобы победить
ВАРШАВА, 15 июл - ПРАЙМ.
Киеву необязательно возвращать утраченные территории, чтобы получить более выгодную позицию в рамках переговоров. Об этом сообщил
порталу Wirtualna Polska глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Сивера.
По словам Сивера, в рамках июльского саммита НАТО в Вашингтоне Киев услышал приглашение от всех стран присоединиться к НАТО, в то время как Россия получила требование о выведении своих войск из Украины.
Пока боевые действия продолжаются, союзники Украины и поддержка со стороны Запада являются ее главными преимуществами. Окончательное решение могло бы быть дипломатическим, но Украина должна сохранить свой статус победителя.
"Достаточно доказать России, что она обломает на этом конфликте зубы", — отметил он.
В настоящий момент переговоры кажутся невозможными, так как Россия выдвигает условия, приближающие украинскую сторону к капитуляции. Тем не менее, вступление Украины в НАТО будет возможным только после окончания конфликта, поэтому усиление поддержки Киева важно как никогда ранее, заключил он.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Польша намерена увеличить расходы на оборону до пяти процентов ВВП