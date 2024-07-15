https://1prime.ru/20240715/polsha-850112139.html

"Доказать России, что она обломает зубы". В НАТО ставят Киеву новую задачу

"Доказать России, что она обломает зубы". В НАТО ставят Киеву новую задачу - 15.07.2024, ПРАЙМ

"Доказать России, что она обломает зубы". В НАТО ставят Киеву новую задачу

Киеву необязательно возвращать утраченные территории, чтобы получить более выгодную позицию в рамках переговоров. Об этом сообщил порталу Wirtualna Polska глава | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T13:55+0300

2024-07-15T13:55+0300

2024-07-15T13:55+0300

спецоперация на украине

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ВАРШАВА, 15 июл - ПРАЙМ. Киеву необязательно возвращать утраченные территории, чтобы получить более выгодную позицию в рамках переговоров. Об этом сообщил порталу Wirtualna Polska глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Сивера.По словам Сивера, в рамках июльского саммита НАТО в Вашингтоне Киев услышал приглашение от всех стран присоединиться к НАТО, в то время как Россия получила требование о выведении своих войск из Украины.Пока боевые действия продолжаются, союзники Украины и поддержка со стороны Запада являются ее главными преимуществами. Окончательное решение могло бы быть дипломатическим, но Украина должна сохранить свой статус победителя."Достаточно доказать России, что она обломает на этом конфликте зубы", — отметил он.В настоящий момент переговоры кажутся невозможными, так как Россия выдвигает условия, приближающие украинскую сторону к капитуляции. Тем не менее, вступление Украины в НАТО будет возможным только после окончания конфликта, поэтому усиление поддержки Киева важно как никогда ранее, заключил он.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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