https://1prime.ru/20240715/rubl--850131964.html

Рубль по итогам торгов снизился по отношению к юаню

Рубль по итогам торгов снизился по отношению к юаню - 15.07.2024, ПРАЙМ

Рубль по итогам торгов снизился по отношению к юаню

Рубль в понедельник снизился к юаню: китайская валюта выросла на 12 копеек, следует из данных Московской биржи. | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T20:10+0300

2024-07-15T20:10+0300

2024-07-15T20:11+0300

китайский юань

юань

курсы валют

https://cdnn.1prime.ru/img/83405/71/834057164_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_03c86a757a6faeb66921ce5c5275533f.jpg

МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Рубль в понедельник снизился к юаню: китайская валюта выросла на 12 копеек, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" по итогам торгов среды вырос на 12 копеек, до 12,09 рубля. Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.55 мск дешевеет на 0,07%, до 84,97 доллара за баррель. РУБЛЬ НАЧИНАЕТ НЕДЕЛЮ СНИЖЕНИЕМ Курс юаня в понедельник вырос на 0,97%, китайская валюта в целом двигалась в диапазоне 11,94-12,09 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 82 миллиарда рублей, также следует из данных Мосбиржи. "Рубль в начале недели перешел к ослаблению. Биржевой юань отметился у 12,1 рубля, а доллар, исходя из индикаторов срочного рынка, достигал 89,4. Предложение инвалют снижается из-за сокращения ежедневных интервенций и смягчения порога возврата экспортной выручки, в то же время восстановление импорта стимулирует повышение спроса на иностранные деньги. Таким образом, баланс смещается не в пользу рубля", - комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Правда, уже с этой недели экспортеры могут начать продавать дополнительные объемы валюты, заранее готовясь к прохождению налогового периода, и это может сдерживать рублевое ослабление, добавляет эксперт. "Рубль после снижения в начале торгового дня вернулся к росту, торгуется ниже 12 рублей по отношению к китайскому юаню. На прошедшей неделе курс российской валюты стабилизировался. Позиции рубля поддерживают позитивная конъюнктура на рынке нефти, высокие процентные ставки, а также проблемы с финансовыми расчетами, сдерживающие динамику импорта", - отмечает Максим Федосов из УК "Первая". Сегодня ЦБ РФ сообщил о том, что приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов. ПРОГНОЗЫ Федосов ожидает, что на предстоящей неделе курс юаня будет находиться в коридоре 11,8-12,2 рубля. Бахтин называет ориентиром курса рубля к юаню на вторник диапазон 11,9-12,2 рубля. По ожиданиям Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, ориентиром для курса рубля к юаню во вторник будет диапазон 12-12,3 рубля.

https://1prime.ru/20240715/kurs-850131045.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

юань, курсы валют