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"Мы подтолкнули". В США откровенно высказались о Путине

"Мы подтолкнули". В США откровенно высказались о Путине - 15.07.2024, ПРАЙМ

"Мы подтолкнули". В США откровенно высказались о Путине

Вашингтон подтолкнул президента России Владимира Путина к решению ввести войска в восточную часть Украины, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор. | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T09:57+0300

2024-07-15T09:57+0300

2024-07-15T09:57+0300

спецоперация на украине

владимир путин

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украина

сша

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Вашингтон подтолкнул президента России Владимира Путина к решению ввести войска в восточную часть Украины, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов."Для тех, кто все еще повторяет ложь подконтрольных СМИ, Путин хочет избежать прямой конфронтации с США и НАТО. Именно мы подтолкнули его к вводу военных сил на восточные регионы Украины", - отметил Макгрегор в публикации в социальной сети Х.В прошлом году Путин напоминал, что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда “западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней”, а также способствовали госперевороту.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Глава государства назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

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владимир путин, россия, украина, сша