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"Массовое уничтожение". Журналист обратился к европейцам после удара по ВСУ
"Массовое уничтожение". Журналист обратился к европейцам после удара по ВСУ - 15.07.2024, ПРАЙМ
"Массовое уничтожение". Журналист обратился к европейцам после удара по ВСУ
Западная пресса тщательно скрывает от граждан, как в действительности развиваются события на Украине, включая данные о массовом уничтожении поставляемых Западом | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T05:44+0300
2024-07-15T05:44+0300
2024-07-15T05:45+0300
спецоперация на украине
украина
уничтожение
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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Западная пресса тщательно скрывает от граждан, как в действительности развиваются события на Украине, включая данные о массовом уничтожении поставляемых Западом оружия и техники. Об этом в соцсети X сообщил ирландский журналист Чей Боуз."Западные СМИ никогда не сообщают о реальных событиях на Украине, - пишет журналист. - Будь то сотни тысяч убитых украинских солдат или массовое уничтожение западного оружия, брошенного на провалившуюся прокси-войну, и именно поэтому я это делаю".Боуз проиллюстрировал свою публикацию кадрами уничтожения ЗРК IRIS-T производства Германии. Комментируя запечатленную сцену, он написал, что на представленном видео показывается, как очередные €150 млн, взятые из карманов налогоплательщиков ФРГ, без следа исчезают на Украине."Помните, что есть причина, по которой западные СМИ не хотят, чтобы вы это видели, - предупреждает журналист. - И причина в том, чтобы поддерживать ваше невежество и, следовательно, ваше пособничество в фантазиях о "победе Украины". Ведь вы за это платите".
https://1prime.ru/20240711/nato-850003580.html
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украина, уничтожение
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Уничтожение
"Массовое уничтожение". Журналист обратился к европейцам после удара по ВСУ
Боуз: западные СМИ скрывают от граждан информацию о событиях на Украине
МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ.
Западная пресса тщательно скрывает от граждан, как в действительности развиваются события на Украине, включая данные о массовом уничтожении поставляемых Западом оружия и техники. Об этом в соцсети X
сообщил ирландский журналист Чей Боуз.
"Западные СМИ никогда не сообщают о реальных событиях на Украине, - пишет журналист. - Будь то сотни тысяч убитых украинских солдат или массовое уничтожение западного оружия, брошенного на провалившуюся прокси-войну, и именно поэтому я это делаю".
Боуз проиллюстрировал свою публикацию кадрами уничтожения ЗРК IRIS-T производства Германии. Комментируя запечатленную сцену, он написал, что на представленном видео показывается, как очередные €150 млн, взятые из карманов налогоплательщиков ФРГ, без следа исчезают на Украине.
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"Помните, что есть причина, по которой западные СМИ не хотят, чтобы вы это видели, - предупреждает журналист. - И причина в том, чтобы поддерживать ваше невежество и, следовательно, ваше пособничество в фантазиях о "победе Украины". Ведь вы за это платите".