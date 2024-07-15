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Рогов рассказал о новом плацдарме для продвижения ВС России

Рогов рассказал о новом плацдарме для продвижения ВС России - 15.07.2024, ПРАЙМ

Рогов рассказал о новом плацдарме для продвижения ВС России

Взятие под контроль Урожайного на времевском направлении запорожской линии фронта имеет важное тактическое значение. Этот населенный пункт станет новым... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T05:49+0300

2024-07-15T05:49+0300

2024-07-15T05:57+0300

спецоперация на украине

владимир рогов

вс россии

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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Взятие под контроль Урожайного на времевском направлении запорожской линии фронта имеет важное тактическое значение. Этот населенный пункт станет новым плацдармом для продвижения ВС России. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Ранее подразделения группировки "Восток", как сообщили в МО РФ, освободила Урожайное, где сегодня продолжается зачистка и разминирование. Комментируя сообщение оборонного ведомства, Рогов отметил: "Освобождение Урожайного имеет важное тактическое значение, так как станет новым плацдармом для продвижения российских войск вперед на времевском направлении".Российские войска, как отметил Рогов, плавно выдавливают противника с позиций на ряде участков в Запорожской области, не давая ВСУ осуществить перегруппировку и окапаться.Урожайное и Старомайорское расположены на стыке Запорожской области и ДНР. ВСУ захватили эти населенные пункты при контрнаступлении летом 2023 года. Старомайорское было освобождено 10 июня нынешнего года, Урожайное – 14 июля.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир рогов, вс россии