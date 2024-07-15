Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рогов рассказал о новом плацдарме для продвижения ВС России - 15.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240715/svo-850096889.html
Рогов рассказал о новом плацдарме для продвижения ВС России
Рогов рассказал о новом плацдарме для продвижения ВС России - 15.07.2024, ПРАЙМ
Рогов рассказал о новом плацдарме для продвижения ВС России
Взятие под контроль Урожайного на времевском направлении запорожской линии фронта имеет важное тактическое значение. Этот населенный пункт станет новым... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T05:49+0300
2024-07-15T05:57+0300
спецоперация на украине
владимир рогов
вс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863001_0:97:3295:1950_1920x0_80_0_0_e537017e28814d84b1c43039f51e1e7d.jpg
МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Взятие под контроль Урожайного на времевском направлении запорожской линии фронта имеет важное тактическое значение. Этот населенный пункт станет новым плацдармом для продвижения ВС России. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.Ранее подразделения группировки "Восток", как сообщили в МО РФ, освободила Урожайное, где сегодня продолжается зачистка и разминирование. Комментируя сообщение оборонного ведомства, Рогов отметил: "Освобождение Урожайного имеет важное тактическое значение, так как станет новым плацдармом для продвижения российских войск вперед на времевском направлении".Российские войска, как отметил Рогов, плавно выдавливают противника с позиций на ряде участков в Запорожской области, не давая ВСУ осуществить перегруппировку и окапаться.Урожайное и Старомайорское расположены на стыке Запорожской области и ДНР. ВСУ захватили эти населенные пункты при контрнаступлении летом 2023 года. Старомайорское было освобождено 10 июня нынешнего года, Урожайное – 14 июля.
https://1prime.ru/20240713/udar-850081648.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/02/847863001_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_32fda5157c6c2a8dcb7858ea0f363544.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир рогов, вс россии
Спецоперация на Украине, Владимир Рогов, ВС России
05:49 15.07.2024 (обновлено: 05:57 15.07.2024)
 
Рогов рассказал о новом плацдарме для продвижения ВС России

Рогов: Урожайное станет новым плацдармом для продвижения российских войск

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Взятие под контроль Урожайного на времевском направлении запорожской линии фронта имеет важное тактическое значение. Этот населенный пункт станет новым плацдармом для продвижения ВС России. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее подразделения группировки "Восток", как сообщили в МО РФ, освободила Урожайное, где сегодня продолжается зачистка и разминирование.
Комментируя сообщение оборонного ведомства, Рогов отметил: "Освобождение Урожайного имеет важное тактическое значение, так как станет новым плацдармом для продвижения российских войск вперед на времевском направлении".
Российские войска, как отметил Рогов, плавно выдавливают противника с позиций на ряде участков в Запорожской области, не давая ВСУ осуществить перегруппировку и окапаться.
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
Российские войска нанесли удар по эшелону ВСУ в Харьковской области
13 июля, 21:50
Урожайное и Старомайорское расположены на стыке Запорожской области и ДНР. ВСУ захватили эти населенные пункты при контрнаступлении летом 2023 года. Старомайорское было освобождено 10 июня нынешнего года, Урожайное – 14 июля.
 
Спецоперация на УкраинеВладимир РоговВС России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала