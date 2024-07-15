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"За демократию". В США указали на единственного фашиста в Восточной Европе
"За демократию". В США указали на единственного фашиста в Восточной Европе - 15.07.2024, ПРАЙМ
"За демократию". В США указали на единственного фашиста в Восточной Европе
В странах Европы люди приходят к осознанию что рассказы про борьбу за демократию — это полная чушь, а единственный фашист в Восточной Европе, который подрывает... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T12:56+0300
2024-07-15T12:56+0300
2024-07-15T12:56+0300
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европа
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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. В странах Европы люди приходят к осознанию что рассказы про борьбу за демократию — это полная чушь, а единственный фашист в Восточной Европе, который подрывает эту самую демократию и которого покрывают США, — это Зеленский. Об этом в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom заявил бывший советник Минобороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.По его данным, соцопросы в Европе красноречиво показывают, что люди "решительно настроены против конфронтации с Россией". Даже Шольц, хотя он и "очередной прислужник Вашингтона", пообещал, что "ни один немецкий солдат или человек в немецкой форме не поедет на Украину", отметил Макгрегор. После чего тут же упомянул и Польшу, где сначала были без ума от идеи крестового похода против РФ, сегодня говорят: "Нет, мы все же не хотим превратиться в дымящиеся руины, как Украина". "Посмотрите на произошедшее на Украине и умножьте это в сто раз — вот что может произойти с Восточной Европой за очень короткий период времени", - предупредил полковник.По его убеждению, все рассуждения о борьбе демократии с фашизмом или коммунизмом — абсолютная ерунда. "Если сейчас в Восточной Европе и есть фашист или коммунист, то его зовут Зеленский", - заявил экс-советник Пентагона, подчеркнув, что это видно и по действиям его тайной полиции, и по тому, что "замышляет его государство", и по тому, "что он сделал с церквями".Так дальше не может продолжаться, заключил Макгрегор.
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дуглас макгрегор, европа, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, Дуглас Макгрегор, ЕВРОПА, Владимир Зеленский
"За демократию". В США указали на единственного фашиста в Восточной Европе
Полковник Макгрегор: единственный фашист в Восточной Европе – Зеленский
МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ.
В странах Европы люди приходят к осознанию что рассказы про борьбу за демократию — это полная чушь, а единственный фашист в Восточной Европе, который подрывает эту самую демократию и которого покрывают США, — это Зеленский. Об этом в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom
заявил бывший советник Минобороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
По его данным, соцопросы в Европе красноречиво показывают, что люди "решительно настроены против конфронтации с Россией".
Даже Шольц, хотя он и "очередной прислужник Вашингтона", пообещал, что "ни один немецкий солдат или человек в немецкой форме не поедет на Украину", отметил Макгрегор. После чего тут же упомянул и Польшу, где сначала были без ума от идеи крестового похода против РФ, сегодня говорят: "Нет, мы все же не хотим превратиться в дымящиеся руины, как Украина".
"Посмотрите на произошедшее на Украине и умножьте это в сто раз — вот что может произойти с Восточной Европой за очень короткий период времени", - предупредил полковник.
По его убеждению, все рассуждения о борьбе демократии с фашизмом или коммунизмом — абсолютная ерунда.
"Если сейчас в Восточной Европе и есть фашист или коммунист, то его зовут Зеленский", - заявил экс-советник Пентагона, подчеркнув, что это видно и по действиям его тайной полиции, и по тому, что "замышляет его государство", и по тому, "что он сделал с церквями".
Так дальше не может продолжаться, заключил Макгрегор.