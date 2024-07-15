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"За демократию". В США указали на единственного фашиста в Восточной Европе

"За демократию". В США указали на единственного фашиста в Восточной Европе - 15.07.2024, ПРАЙМ

"За демократию". В США указали на единственного фашиста в Восточной Европе

В странах Европы люди приходят к осознанию что рассказы про борьбу за демократию — это полная чушь, а единственный фашист в Восточной Европе, который подрывает... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T12:56+0300

2024-07-15T12:56+0300

2024-07-15T12:56+0300

спецоперация на украине

дуглас макгрегор

европа

владимир зеленский

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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. В странах Европы люди приходят к осознанию что рассказы про борьбу за демократию — это полная чушь, а единственный фашист в Восточной Европе, который подрывает эту самую демократию и которого покрывают США, — это Зеленский. Об этом в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom заявил бывший советник Минобороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.По его данным, соцопросы в Европе красноречиво показывают, что люди "решительно настроены против конфронтации с Россией". Даже Шольц, хотя он и "очередной прислужник Вашингтона", пообещал, что "ни один немецкий солдат или человек в немецкой форме не поедет на Украину", отметил Макгрегор. После чего тут же упомянул и Польшу, где сначала были без ума от идеи крестового похода против РФ, сегодня говорят: "Нет, мы все же не хотим превратиться в дымящиеся руины, как Украина". "Посмотрите на произошедшее на Украине и умножьте это в сто раз — вот что может произойти с Восточной Европой за очень короткий период времени", - предупредил полковник.По его убеждению, все рассуждения о борьбе демократии с фашизмом или коммунизмом — абсолютная ерунда. "Если сейчас в Восточной Европе и есть фашист или коммунист, то его зовут Зеленский", - заявил экс-советник Пентагона, подчеркнув, что это видно и по действиям его тайной полиции, и по тому, что "замышляет его государство", и по тому, "что он сделал с церквями".Так дальше не может продолжаться, заключил Макгрегор.

европа

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дуглас макгрегор, европа, владимир зеленский