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Трамп заявил, что Байден попросит прекратить два дела в отношении него - 15.07.2024, ПРАЙМ
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Трамп заявил, что Байден попросит прекратить два дела в отношении него
Трамп заявил, что Байден попросит прекратить два дела в отношении него - 15.07.2024, ПРАЙМ
Трамп заявил, что Байден попросит прекратить два дела в отношении него
Президент Соединенных Штатов Джо Байден распорядится прекратить два судебных преследования против экс-главы Белого Дома Дональда Трампа. Об этом Трамп сообщил в | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T09:16+0300
2024-07-15T09:46+0300
политика
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден распорядится прекратить два судебных преследования против экс-главы Белого Дома Дональда Трампа. Об этом Трамп сообщил в беседе с изданием New York Post."Он также заявил, что, "по нашим сведениям", Байден прикажет министерству юстиции прекратить два судебных процесса против Трампа", — пишет газета со ссылкой на слова экс-президента.Ранее сообщалось, что Трампу было выдвинуто 91 обвинение по четырем уголовным делам. В издании подчеркнули, что на данный момент неясно, примет ли Байден подобное решение.В субботу, 13 июля, во время публичного выступления в Пенсильвании на Трампа было совершено покушение. Экс-президент был ранен в ухо и потерял много крови. Нападавшим был 20-летний Томас Мэтью Крукс, который прятался на крыше производственного здания неподалеку от места проведения митинга.
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сша, дональд трамп, джо байден
Политика, США, Дональд Трамп, Джо Байден
09:16 15.07.2024 (обновлено: 09:46 15.07.2024)
 
Трамп заявил, что Байден попросит прекратить два дела в отношении него

Трамп заявил, что Байден попросит Минюст прекратить два дела в отношении него

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден распорядится прекратить два судебных преследования против экс-главы Белого Дома Дональда Трампа. Об этом Трамп сообщил в беседе с изданием New York Post.
"Он также заявил, что, "по нашим сведениям", Байден прикажет министерству юстиции прекратить два судебных процесса против Трампа", — пишет газета со ссылкой на слова экс-президента.
Ранее сообщалось, что Трампу было выдвинуто 91 обвинение по четырем уголовным делам. В издании подчеркнули, что на данный момент неясно, примет ли Байден подобное решение.
В субботу, 13 июля, во время публичного выступления в Пенсильвании на Трампа было совершено покушение. Экс-президент был ранен в ухо и потерял много крови. Нападавшим был 20-летний Томас Мэтью Крукс, который прятался на крыше производственного здания неподалеку от места проведения митинга.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
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09:02
 
ПолитикаСШАДональд ТрампДжо Байден
 
 
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