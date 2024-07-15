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Трамп заявил, что Байден попросит прекратить два дела в отношении него
Трамп заявил, что Байден попросит прекратить два дела в отношении него - 15.07.2024, ПРАЙМ
Трамп заявил, что Байден попросит прекратить два дела в отношении него
Президент Соединенных Штатов Джо Байден распорядится прекратить два судебных преследования против экс-главы Белого Дома Дональда Трампа. Об этом Трамп сообщил в | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T09:16+0300
2024-07-15T09:16+0300
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политика
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Джо Байден распорядится прекратить два судебных преследования против экс-главы Белого Дома Дональда Трампа. Об этом Трамп сообщил в беседе с изданием New York Post."Он также заявил, что, "по нашим сведениям", Байден прикажет министерству юстиции прекратить два судебных процесса против Трампа", — пишет газета со ссылкой на слова экс-президента.Ранее сообщалось, что Трампу было выдвинуто 91 обвинение по четырем уголовным делам. В издании подчеркнули, что на данный момент неясно, примет ли Байден подобное решение.В субботу, 13 июля, во время публичного выступления в Пенсильвании на Трампа было совершено покушение. Экс-президент был ранен в ухо и потерял много крови. Нападавшим был 20-летний Томас Мэтью Крукс, который прятался на крыше производственного здания неподалеку от места проведения митинга.
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сша, дональд трамп, джо байден
Политика, США, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп заявил, что Байден попросит прекратить два дела в отношении него
Трамп заявил, что Байден попросит Минюст прекратить два дела в отношении него
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ.
Президент Соединенных Штатов Джо Байден распорядится прекратить два судебных преследования против экс-главы Белого Дома Дональда Трампа. Об этом Трамп сообщил
в беседе с изданием New York Post.
"Он также заявил, что, "по нашим сведениям", Байден прикажет министерству юстиции прекратить два судебных процесса против Трампа", — пишет газета со ссылкой на слова экс-президента.
Ранее сообщалось, что Трампу было выдвинуто 91 обвинение по четырем уголовным делам. В издании подчеркнули, что на данный момент неясно, примет ли Байден подобное решение.
В субботу, 13 июля, во время публичного выступления в Пенсильвании на Трампа было совершено покушение. Экс-президент был ранен в ухо и потерял много крови. Нападавшим был 20-летний Томас Мэтью Крукс, который прятался на крыше производственного здания неподалеку от места проведения митинга.
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