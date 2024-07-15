https://1prime.ru/20240715/tramp-850102562.html
"Бывший Трамп". В Британии отреагировали на очередную оговорку Байдена
"Бывший Трамп". В Британии отреагировали на очередную оговорку Байдена - 15.07.2024, ПРАЙМ
"Бывший Трамп". В Британии отреагировали на очередную оговорку Байдена
В рамках выступления о недопустимости насилия в политике президент Джо Байден допустил очередную оговорку, назвав своего соперника "бывшим Трампом", передает... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T10:33+0300
2024-07-15T10:33+0300
2024-07-15T11:16+0300
политика
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. В рамках выступления о недопустимости насилия в политике президент Джо Байден допустил очередную оговорку, назвав своего соперника "бывшим Трампом", передает Daily Mail."Однако в своей шестиминутной речи глава государства допустил несколько заметных ляпов, в том числе назвал урну для голосования "боевой урной" (перепутав слова battle и ballot – "битва" и "голосовать"), а экс-президента Трампа - "бывшим Трампом", — говорится в материале.Тем не менее, Байден напомнил американцам, что разногласия должны разрешаться на избирательных участках.Ранее команда Белого дома, несмотря на ошибки президента входе саммита НАТО, когда тот назвал Владимира Путина президентом Украины, заявила, что Байден был "чертовски хорош" на мероприятии. С этими высказываниями не согласился американский бизнесмен Илон Маск, выразив в социальной сети Х свое удивление тому, что Байдену вообще удалось стать президентом.
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сша, джо байден, дональд трамп
Политика, США, Джо Байден, Дональд Трамп
"Бывший Трамп". В Британии отреагировали на очередную оговорку Байдена
Daily Mail: Байден назвал своего соперника "бывшим Трампом"
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ.
В рамках выступления о недопустимости насилия в политике президент Джо Байден допустил очередную оговорку, назвав своего соперника "бывшим Трампом", передает
Daily Mail.
"Однако в своей шестиминутной речи глава государства допустил несколько заметных ляпов, в том числе назвал урну для голосования "боевой урной" (перепутав слова battle и ballot – "битва" и "голосовать"), а экс-президента Трампа - "бывшим Трампом", — говорится в материале.
Тем не менее, Байден напомнил американцам, что разногласия должны разрешаться на избирательных участках.
Ранее команда Белого дома, несмотря на ошибки президента входе саммита НАТО, когда тот назвал Владимира Путина президентом Украины, заявила, что Байден был "чертовски хорош" на мероприятии. С этими высказываниями не согласился американский бизнесмен Илон Маск, выразив в социальной сети Х свое удивление тому, что Байдену вообще удалось стать президентом.
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