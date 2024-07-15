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Оружие в политической борьбе. Покушение на Трампа усиливает раскол в США - 15.07.2024, ПРАЙМ
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Оружие в политической борьбе. Покушение на Трампа усиливает раскол в США
Оружие в политической борьбе. Покушение на Трампа усиливает раскол в США - 15.07.2024, ПРАЙМ
Оружие в политической борьбе. Покушение на Трампа усиливает раскол в США
Покушение на кандидаты в президенты США Дональда Трампа приведет к еще большему расколу США, попытка убийства стала лишь оружием в узурпаторной войне. Об этом... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T15:28+0300
2024-07-15T15:28+0300
происшествия
дональд трамп
джо байден
сша
покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Покушение на кандидаты в президенты США Дональда Трампа приведет к еще большему расколу США, попытка убийства стала лишь оружием в узурпаторной войне. Об этом говорится в статье американского историка и журналиста Оливера Бейтмана для UnHerd.По его словам, попытка покушения вызвала противоречивые реакции в Интернете. Бизнесмен Илон Маск в своей соцсети Х выразил Трампу полную поддержку, позднее обвинив Секретную службу США в некомпетентности, задавшись вопросом, было ли "это преднамеренно".Бейтман добавил, что и Трамп, и его соперник Джо Байден продемонстрировали необходимую степень устойчивости руководства, однако некоторые политики обвинили в случившемся нынешнего предзидента США."Кровоточащее ухо Трампа служит образным представлением израненного состояния американской политики. По мере того, как страна пытается преодолеть эту почти трагедию, становится ясно, что времена, когда можно было объединиться перед лицом насилия, давно прошли. Вместо этого остался унылый политический ландшафт, где даже попытка убийства становится лишь еще одним оружием в бесконечной узкопартийной борьбе", - заключил журналист.Полный текст читайте на ИноСМИ
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дональд трамп, джо байден, сша, покушение на дональда трампа
Происшествия, Дональд Трамп, Джо Байден, США, покушение на Дональда Трампа
15:28 15.07.2024
 
Оружие в политической борьбе. Покушение на Трампа усиливает раскол в США

UnHerd: США ждет еще больший раскол после покушения на Трампа

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк%Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне
%Американский флаг на одной из улиц в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Покушение на кандидаты в президенты США Дональда Трампа приведет к еще большему расколу США, попытка убийства стала лишь оружием в узурпаторной войне. Об этом говорится в статье американского историка и журналиста Оливера Бейтмана для UnHerd.
По его словам, попытка покушения вызвала противоречивые реакции в Интернете. Бизнесмен Илон Маск в своей соцсети Х выразил Трампу полную поддержку, позднее обвинив Секретную службу США в некомпетентности, задавшись вопросом, было ли "это преднамеренно".
Бейтман добавил, что и Трамп, и его соперник Джо Байден продемонстрировали необходимую степень устойчивости руководства, однако некоторые политики обвинили в случившемся нынешнего предзидента США.
"Кровоточащее ухо Трампа служит образным представлением израненного состояния американской политики. По мере того, как страна пытается преодолеть эту почти трагедию, становится ясно, что времена, когда можно было объединиться перед лицом насилия, давно прошли. Вместо этого остался унылый политический ландшафт, где даже попытка убийства становится лишь еще одним оружием в бесконечной узкопартийной борьбе", - заключил журналист.
Полный текст читайте на ИноСМИ
Будапешт, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
Трамп знал, что его переизбранию будут препятствовать, заявили в Венгрии
13:32
 
ПроисшествияДональд ТрампДжо БайденСШАпокушение на Дональда Трампа
 
 
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