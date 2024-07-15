https://1prime.ru/20240715/tramp-850119608.html

Оружие в политической борьбе. Покушение на Трампа усиливает раскол в США

Оружие в политической борьбе. Покушение на Трампа усиливает раскол в США - 15.07.2024, ПРАЙМ

Оружие в политической борьбе. Покушение на Трампа усиливает раскол в США

Покушение на кандидаты в президенты США Дональда Трампа приведет к еще большему расколу США, попытка убийства стала лишь оружием в узурпаторной войне. Об этом... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T15:28+0300

2024-07-15T15:28+0300

2024-07-15T15:28+0300

происшествия

дональд трамп

джо байден

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покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Покушение на кандидаты в президенты США Дональда Трампа приведет к еще большему расколу США, попытка убийства стала лишь оружием в узурпаторной войне. Об этом говорится в статье американского историка и журналиста Оливера Бейтмана для UnHerd.По его словам, попытка покушения вызвала противоречивые реакции в Интернете. Бизнесмен Илон Маск в своей соцсети Х выразил Трампу полную поддержку, позднее обвинив Секретную службу США в некомпетентности, задавшись вопросом, было ли "это преднамеренно".Бейтман добавил, что и Трамп, и его соперник Джо Байден продемонстрировали необходимую степень устойчивости руководства, однако некоторые политики обвинили в случившемся нынешнего предзидента США."Кровоточащее ухо Трампа служит образным представлением израненного состояния американской политики. По мере того, как страна пытается преодолеть эту почти трагедию, становится ясно, что времена, когда можно было объединиться перед лицом насилия, давно прошли. Вместо этого остался унылый политический ландшафт, где даже попытка убийства становится лишь еще одним оружием в бесконечной узкопартийной борьбе", - заключил журналист.Полный текст читайте на ИноСМИ

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дональд трамп, джо байден, сша, покушение на дональда трампа