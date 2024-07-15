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Юань снизился против доллара США на данных по ВВП - 15.07.2024, ПРАЙМ
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Китайский юань
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Юань снизился против доллара США на данных по ВВП
Юань снизился против доллара США на данных по ВВП - 15.07.2024, ПРАЙМ
Юань снизился против доллара США на данных по ВВП
Китайский юань в понедельник снизился против доллара США с максимума за месяц, который был достигнут на предыдущей сессии. Более слабые, чем ожидалось, данные... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T11:45+0300
2024-07-15T11:45+0300
китайский юань
рынки
валютный рынок
юань
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Китайский юань в понедельник снизился против доллара США с максимума за месяц, который был достигнут на предыдущей сессии. Более слабые, чем ожидалось, данные по ВВП во 2-м квартале указывают на замедление экономики и необходимость дальнейшего стимулирования.Как показали представленные в понедельник официальные данные, ВВП Китая во 2-м квартале вырос на 4,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, не оправдав ожиданий аналитиков, хотя власти и стремились повысить внутренний спрос в условиях затянувшегося спада на рынке недвижимости."Разочаровывающие данные по ВВП показали, что дорога к достижению целевых 5% экономического роста остается ухабистой. Понадобится дальнейшая поддержка со стороны политики в следующие месяцы", - говорят в ING.К 03.02 по Гринвичу юань торговался с понижением на 0,13%, по 7,2597 за доллар, после того как у него был самый значительный недельный рост с конца декабря.За текущий год юань снизился против доллара на 2,2%. Он находится под давлением с начала 2023 года, так как внутренние проблемы, связанные с кризисным сектором недвижимости, анемичным потреблением и падением доходности, приводят к выводу капитала из юаня, а иностранные инвесторы держатся подальше от проблемного фондового рынка.Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс юаня на отметке 7,1313 за доллар США, что выше оценки Reuters.По словам трейдеров и аналитиков, центральный банк Китая постепенно понижает срединный курс национальной валюты, давая основания говорить о том, что он допускает некоторое ослабление.Пара доллар/оффшорный юань торговалась по 7,2738 против уровня закрытия пятницы 7,2710.Тем временем 3-й пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва начал свою работу в Пекине.
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рынки, валютный рынок, юань
Китайский юань, Рынки, валютный рынок, юань
11:45 15.07.2024
 

Юань снизился против доллара США на данных по ВВП

© fotolia.com / Comugnero Silvana%Юань
%Юань - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© fotolia.com / Comugnero Silvana
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Китайский юань в понедельник снизился против доллара США с максимума за месяц, который был достигнут на предыдущей сессии. Более слабые, чем ожидалось, данные по ВВП во 2-м квартале указывают на замедление экономики и необходимость дальнейшего стимулирования.
Как показали представленные в понедельник официальные данные, ВВП Китая во 2-м квартале вырос на 4,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, не оправдав ожиданий аналитиков, хотя власти и стремились повысить внутренний спрос в условиях затянувшегося спада на рынке недвижимости.
"Разочаровывающие данные по ВВП показали, что дорога к достижению целевых 5% экономического роста остается ухабистой. Понадобится дальнейшая поддержка со стороны политики в следующие месяцы", - говорят в ING.
К 03.02 по Гринвичу юань торговался с понижением на 0,13%, по 7,2597 за доллар, после того как у него был самый значительный недельный рост с конца декабря.
За текущий год юань снизился против доллара на 2,2%. Он находится под давлением с начала 2023 года, так как внутренние проблемы, связанные с кризисным сектором недвижимости, анемичным потреблением и падением доходности, приводят к выводу капитала из юаня, а иностранные инвесторы держатся подальше от проблемного фондового рынка.
Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс юаня на отметке 7,1313 за доллар США, что выше оценки Reuters.
По словам трейдеров и аналитиков, центральный банк Китая постепенно понижает срединный курс национальной валюты, давая основания говорить о том, что он допускает некоторое ослабление.
Пара доллар/оффшорный юань торговалась по 7,2738 против уровня закрытия пятницы 7,2710.
Тем временем 3-й пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва начал свою работу в Пекине.
 
Китайский юаньРынкивалютный рынокюань
 
 
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