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Юань снизился против доллара США на данных по ВВП

Юань снизился против доллара США на данных по ВВП - 15.07.2024, ПРАЙМ

Юань снизился против доллара США на данных по ВВП

Китайский юань в понедельник снизился против доллара США с максимума за месяц, который был достигнут на предыдущей сессии. Более слабые, чем ожидалось, данные... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T11:45+0300

2024-07-15T11:45+0300

2024-07-15T11:45+0300

китайский юань

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валютный рынок

юань

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Китайский юань в понедельник снизился против доллара США с максимума за месяц, который был достигнут на предыдущей сессии. Более слабые, чем ожидалось, данные по ВВП во 2-м квартале указывают на замедление экономики и необходимость дальнейшего стимулирования.Как показали представленные в понедельник официальные данные, ВВП Китая во 2-м квартале вырос на 4,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, не оправдав ожиданий аналитиков, хотя власти и стремились повысить внутренний спрос в условиях затянувшегося спада на рынке недвижимости."Разочаровывающие данные по ВВП показали, что дорога к достижению целевых 5% экономического роста остается ухабистой. Понадобится дальнейшая поддержка со стороны политики в следующие месяцы", - говорят в ING.К 03.02 по Гринвичу юань торговался с понижением на 0,13%, по 7,2597 за доллар, после того как у него был самый значительный недельный рост с конца декабря.За текущий год юань снизился против доллара на 2,2%. Он находится под давлением с начала 2023 года, так как внутренние проблемы, связанные с кризисным сектором недвижимости, анемичным потреблением и падением доходности, приводят к выводу капитала из юаня, а иностранные инвесторы держатся подальше от проблемного фондового рынка.Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс юаня на отметке 7,1313 за доллар США, что выше оценки Reuters.По словам трейдеров и аналитиков, центральный банк Китая постепенно понижает срединный курс национальной валюты, давая основания говорить о том, что он допускает некоторое ослабление.Пара доллар/оффшорный юань торговалась по 7,2738 против уровня закрытия пятницы 7,2710.Тем временем 3-й пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва начал свою работу в Пекине.

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рынки, валютный рынок, юань