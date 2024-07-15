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Доллар США и криптовалюты растут в ожидании победы Трампа

Доллар США и криптовалюты растут в ожидании победы Трампа - 15.07.2024, ПРАЙМ

Доллар США и криптовалюты растут в ожидании победы Трампа

Доллар США в пятницу повысился. Криптовалюты подскочили на фоне активизации ставок на то, что бывший президент США Дональд Трамп одержит победу на выборах. | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T14:44+0300

2024-07-15T14:44+0300

2024-07-15T14:44+0300

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Доллар США в пятницу повысился. Криптовалюты подскочили на фоне активизации ставок на то, что бывший президент США Дональд Трамп одержит победу на выборах.Инвесторы отреагировали на покушение увеличением оценки вероятности победы Трампа в ноябре, а это, в свою очередь, в понедельник подтолкнуло доллар США и доходность казначейских облигаций США к росту, как и криптовалюты."Голоса, отданные из соображений сочувствия, могут повысить шансы Трампа на победу, поскольку теперь больше его сторонников могут почувствовать необходимость прийти в избирательные участки в ноябре и проголосовать за него", – заметил Васу Менон, управляющий директор по инвестиционной стратегии в OCBC.Евро снизился против доллара США на 0,2%, до 1,0888, а фунт опустился на 0,13%, до 1,2973 доллара.Доллар вырос против норвежской кроны на 0,48% и на момент написания статьи вырос на 0,35% против шведской кроны."Вероятна склонность к поддержке и даже укреплению доллара, если США вновь ждет Трамп у власти", – считает Вишну Варатхан, экономист Mizuho Bank.С его точки зрения, дело больше в том, что курс других ключевых валют подрывает совокупность неблагоприятных факторов, а не в безусловной привлекательности доллара.Тем временем доходность долгосрочных американских облигаций выросла на ожиданиях политики, приводящей к увеличению госдолга и усилению инфляции.Доходность 10-летних казначейских облигаций США повысилась примерно на 3 базисных пункта до 4,2158%.Криптовалюты выросли: биткоин поднялся примерно на 5%, до 62 997 доллара США, эфир подскочил почти на 6%, до 3368,14 доллара.Трамп говорит о себе как о двигателе прогресса в сфере криптовалют, хотя не раскрывает подробностей планируемой политики в этой сфере.Австралийский доллар снизился против доллара США на 0,1%, до 0,6777, а новозеландский доллар – на 0,43%, до 0,6092.Индекс доллара США стабилизировался на уровне 104,21.Внимание инвесторов в понедельник также привлекли новости из Китая: данные показали, что вторая по величине экономика мира росла во 2-м квартале гораздо медленнее, чем ожидалось, попав под влияние затянувшегося спада в секторе недвижимости и сокращения внутреннего спроса из-за опасений насчет рабочих мест.Ранее сегодня также вышли данные, показавшие, что цены на новое жилье в Китае в июне снижались самыми быстрыми темпами за девять лет. Испытывающий проблемы сектор никак не нащупает дно, несмотря на меры властей для контроля над переизбытком предложения и укрепления доверия.Юань на материковом рынке снизился на 0,16%, до 7,2626 доллара США."В конечном итоге это негативный исход. Это показывает, что темпы роста во 2-м квартале ослабевали, – говорят в RBC Capital Markets. – Снижение темпов во 2-м квартале в некотором роде подразумевает, что для достижения 5%-ной годовой цели по росту экономике потребуется дополнительная поддержка".Тем временем 3-й пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва начал свою работу в Пекине. Пленум продлится четыре дня, и рынок будет следить за ним на случай объявления о мерах поддержки второй экономики мира.Иена потеряла часть позиций, набранных в конце прошлой недели, и торговалась по 157,88 за доллар. Правда, валюта все еще недалека от достигнутого в пятницу максимума примерно за месяц 157,30.Предполагается, что Токио на прошлой неделе вмешался в рынок для поддержки многострадальной иены в свете более низкой, чем ожидалось, инфляции в США. Данные Банка Японии позволяют предположить, что власти в четверг могли потратить на интервенции до 3,67 трлн иен (22,4 млрд долларов).

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, валютный рынок, доллар сша