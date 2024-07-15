Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар упал перед выступлением Пауэлла, биткоин растет - 15.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
USD/RUB - Курс доллара к рублю
https://1prime.ru/20240715/valyuta-850130715.html
Доллар упал перед выступлением Пауэлла, биткоин растет
Доллар упал перед выступлением Пауэлла, биткоин растет - 15.07.2024, ПРАЙМ
Доллар упал перед выступлением Пауэлла, биткоин растет
Доллар США в понедельник снизился с достигнутых ранее максимумов в преддверии комментариев главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Между тем... | 15.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-15T19:24+0300
2024-07-15T19:24+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
рынки
валютный рынок
доллар сша
https://cdnn.1prime.ru/img/82840/12/828401271_0:168:3045:1880_1920x0_80_0_0_604b515cd32b8a9813cbf609a38d3f7b.jpg
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Доллар США в понедельник снизился с достигнутых ранее максимумов в преддверии комментариев главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Между тем криптовалюты подскочили на фоне активизации ставок на то, что бывший президент США Дональд Трамп одержит победу на выборах.Инвесторы отреагировали на покушение увеличением оценки вероятности победы Трампа в ноябре, а это, в свою очередь, в понедельник подтолкнуло доллар США и доходность казначейских облигаций США к росту, как и криптовалюты.Однако первоначальная реакция оказалась непродолжительной, и доллар опустился с достигнутых максимумов.Индекс доллара, отслеживающий курс американской валюты против корзины других основных валют, упал на 0,23%, до 104,05, после роста к максимуму 104,31.Евро снизился против доллара США на 0,09%, до 1,0917, а фунт опустился на 0,02%, до 1,2989 доллара.В настоящее время рынки учитывают 94,4%-ную вероятность понижения ключевой ставки ФРС на 25 базовых пунктов в сентябре. Ранее в понедельник президент ФРС-Чикаго Остан Гулсби заявил, что понижение ставок станет оправдано в скором времени.Против японской иены доллар ослаб на 0,01%, до 157,87 иены.Предполагается, что Токио на прошлой неделе вмешался в рынок для поддержки многострадальной иены в свете более низкой, чем ожидалось, инфляции в США. Данные Банка Японии позволяют предположить, что власти в четверг могли потратить на интервенции до 3,67 трлн иен (22,4 млрд долларов).Криптовалюты выросли: биткоин поднялся примерно на 5%, до 62 982 доллара США, эфир подскочил почти на 6%, до 3364,20 доллара.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82840/12/828401271_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_c063753b44a83fddd7eccaae36cd469d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки, валютный рынок, доллар сша
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Рынки, валютный рынок, Доллар США
19:24 15.07.2024
 

Доллар упал перед выступлением Пауэлла, биткоин растет

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМонета с логотипом криптовалюты биткоин
Монета с логотипом криптовалюты биткоин - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Доллар США в понедельник снизился с достигнутых ранее максимумов в преддверии комментариев главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Между тем криптовалюты подскочили на фоне активизации ставок на то, что бывший президент США Дональд Трамп одержит победу на выборах.
Инвесторы отреагировали на покушение увеличением оценки вероятности победы Трампа в ноябре, а это, в свою очередь, в понедельник подтолкнуло доллар США и доходность казначейских облигаций США к росту, как и криптовалюты.
Однако первоначальная реакция оказалась непродолжительной, и доллар опустился с достигнутых максимумов.
Индекс доллара, отслеживающий курс американской валюты против корзины других основных валют, упал на 0,23%, до 104,05, после роста к максимуму 104,31.
Евро снизился против доллара США на 0,09%, до 1,0917, а фунт опустился на 0,02%, до 1,2989 доллара.
В настоящее время рынки учитывают 94,4%-ную вероятность понижения ключевой ставки ФРС на 25 базовых пунктов в сентябре. Ранее в понедельник президент ФРС-Чикаго Остан Гулсби заявил, что понижение ставок станет оправдано в скором времени.
Против японской иены доллар ослаб на 0,01%, до 157,87 иены.
Предполагается, что Токио на прошлой неделе вмешался в рынок для поддержки многострадальной иены в свете более низкой, чем ожидалось, инфляции в США. Данные Банка Японии позволяют предположить, что власти в четверг могли потратить на интервенции до 3,67 трлн иен (22,4 млрд долларов).
Криптовалюты выросли: биткоин поднялся примерно на 5%, до 62 982 доллара США, эфир подскочил почти на 6%, до 3364,20 доллара.
 
USD/RUB - Курс доллара к рублюРынкивалютный рынокДоллар США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала