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Доллар упал перед выступлением Пауэлла, биткоин растет

Доллар упал перед выступлением Пауэлла, биткоин растет - 15.07.2024, ПРАЙМ

Доллар упал перед выступлением Пауэлла, биткоин растет

Доллар США в понедельник снизился с достигнутых ранее максимумов в преддверии комментариев главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Между тем... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T19:24+0300

2024-07-15T19:24+0300

2024-07-15T19:24+0300

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Доллар США в понедельник снизился с достигнутых ранее максимумов в преддверии комментариев главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Между тем криптовалюты подскочили на фоне активизации ставок на то, что бывший президент США Дональд Трамп одержит победу на выборах.Инвесторы отреагировали на покушение увеличением оценки вероятности победы Трампа в ноябре, а это, в свою очередь, в понедельник подтолкнуло доллар США и доходность казначейских облигаций США к росту, как и криптовалюты.Однако первоначальная реакция оказалась непродолжительной, и доллар опустился с достигнутых максимумов.Индекс доллара, отслеживающий курс американской валюты против корзины других основных валют, упал на 0,23%, до 104,05, после роста к максимуму 104,31.Евро снизился против доллара США на 0,09%, до 1,0917, а фунт опустился на 0,02%, до 1,2989 доллара.В настоящее время рынки учитывают 94,4%-ную вероятность понижения ключевой ставки ФРС на 25 базовых пунктов в сентябре. Ранее в понедельник президент ФРС-Чикаго Остан Гулсби заявил, что понижение ставок станет оправдано в скором времени.Против японской иены доллар ослаб на 0,01%, до 157,87 иены.Предполагается, что Токио на прошлой неделе вмешался в рынок для поддержки многострадальной иены в свете более низкой, чем ожидалось, инфляции в США. Данные Банка Японии позволяют предположить, что власти в четверг могли потратить на интервенции до 3,67 трлн иен (22,4 млрд долларов).Криптовалюты выросли: биткоин поднялся примерно на 5%, до 62 982 доллара США, эфир подскочил почти на 6%, до 3364,20 доллара.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, валютный рынок, доллар сша