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Костин: ВТБ удвоит число офисов в Северо-Кавказском федеральном округе

Костин: ВТБ удвоит число офисов в Северо-Кавказском федеральном округе - 15.07.2024, ПРАЙМ

Костин: ВТБ удвоит число офисов в Северо-Кавказском федеральном округе

ВТБ до конца 2025 года удвоит число офисов в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) и будет присутствовать во всех его регионах, заявил глава банка Андрей... | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T17:26+0300

2024-07-15T17:26+0300

2024-07-15T18:12+0300

андрей костин

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скфо

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ГРОЗНЫЙ, 15 июл - ПРАЙМ. ВТБ до конца 2025 года удвоит число офисов в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) и будет присутствовать во всех его регионах, заявил глава банка Андрей Костин на Кавказском инвестиционном форуме. "Банк ВТБ сейчас принял новую стратегию, где развитию деятельности в регионах особое место отводится. Это затрагивает, безусловно, и Южный федеральный округ, и Северо-Кавказский федеральный округ. Если брать только Северо-Кавказский федеральный округ, то мы до конца следующего года планируем удвоить практически количество офисов, которые у нас есть, - с 25 до 47.., и откроемся в тех республиках, где нас еще нет - в Ингушетии, Карачаево-Черкессии, - таким образом, мы будем присутствовать во всех регионах Северо-Кавказского федерального округа", - сказал Костин. Он заявил, что банк планирует в Чечне увеличить количество офисов с трех до девяти. "Сегодня мы в двух городах присутствуем, будем в пяти", - уточнил он. Кроме того, он отметил, что банк фиксирует высокий спрос на кредиты со стороны малого и среднего бизнеса, особенно предприятий агропромышленного сектора, "который играет важную роль в экономике Большого Кавказа". "Совокупный кредитный портфель ВТБ в сегменте среднего и малого бизнеса по двум федеральным округам превысил 450 миллиардов рублей - это 14% совокупного кредитного портфеля ВТБ в данной категории. И мы рассчитываем на дальнейший рост", - сказал Костин. ВТБ, как он отметил, кредитует в регионе отрасли, которые стали "главными моторами экономического роста" - это строительство, торговля, промышленность, сельское хозяйство, туризм. "При этом подчеркну, что большая часть кредитов, выдаваемая в этом году - инвестиционные. В Северо-Кавказском федеральном округе их доля почти 60%, в Южном федеральном округе - 70%", - добавил глава ВТБ. Он заметил, что на инвестиционную привлекательность Северного Кавказа оказывают негативное влияние ряд факторов. Такими, по его словам, являются социальная нестабильность, сохраняющаяся угроза террористических атак, о которых, как он отметил, "мы в последнее время слышали" и "к счастью, это не касается Чечни", достаточно высокий уровень безработицы, который серьезно снизился за последний год, и теневой сектор в экономике, который составляет "значительное сегодня место" и мешает в том числе кредитованию экономики."Рост уровня проникновения финансовых услуг сделает более прозрачным региональный финансовый рынок. А это, в свою очередь, крайне важный фактор устойчивого делового инвестиционного климата и важный фактор вытеснения как раз теневой экономики из экономики региона", - подчеркнул Костин.РИА Новости является генеральным информационным партнером Кавказского инвестиционного форума.

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андрей костин, втб, скфо