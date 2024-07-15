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Юань открыл торги 15 июля снижением

Юань открыл торги 15 июля снижением - 15.07.2024, ПРАЙМ

Юань открыл торги 15 июля снижением

Курс рубля в начале торгов понедельника слегка повышается против юаня: курс китайской валюты снижается до 11,95 рубля, следует из данных Московской биржи. | 15.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-15T10:08+0300

2024-07-15T10:08+0300

2024-07-15T10:19+0300

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юань

мосбиржа

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов понедельника слегка повышается против юаня: курс китайской валюты снижается до 11,95 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.13 мск снижается на 2 копейки, до 11,95 рубля.

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юань, мосбиржа