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СМИ: De Beers изменила требования покупки алмазов для долгосрочных клиентов

СМИ: De Beers изменила требования покупки алмазов для долгосрочных клиентов - 16.07.2024, ПРАЙМ

СМИ: De Beers изменила требования покупки алмазов для долгосрочных клиентов

Международная алмазодобывающая корпорация De Beers на июльских торгах смягчила требования к своим долгосрочным клиентам в связи с ухудшением ситуации на... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T19:35+0300

2024-07-16T19:35+0300

2024-07-16T19:36+0300

экономика

de beers

алмазы

торговля алмазами

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers на июльских торгах смягчила требования к своим долгосрочным клиентам в связи с ухудшением ситуации на алмазном рынке, сообщает профильное издание Rapaport, принадлежащее одноименной американской компании, со ссылкой на сообщение De Beers и источники. "На предстоящей торговой сессии сайтхолдеры (ограниченный круг дистрибьюторов дочерней компании De Beers Diamond Trading Company - ред.) смогут отказаться от половины лотов среднего и более высокого качества весом до 0,75 карата", - пишет издание. Его источники поясняют, что решение было принято в связи с "преобладающей ситуацией на рынке". Отмечается, что отказ не отразится на будущих закупках клиентов. Кроме того, сайтхолдеры смогут продать обратно De Beers до 30% алмазов определенной категории по весу в каратах. Представитель De Beers отказался уточнить детали, однако подтвердил изданию, что компания дала сайтхолдерам "некоторые элементы гибкости поставок для удовлетворения их потребностей". Как указывает издание, политика продаж De Beers оказалась в центре внимания в последнее время из-за проблем, с которыми сталкиваются производители. Текущие уступки распространяются на широкий спектр товаров, но в первую очередь на те, рентабельность которых была особенно низкой, отмечают собеседники Rapaport. Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР. Штат компании составляет около 20 тысяч человек.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

de beers, алмазы, торговля алмазами