https://1prime.ru/20240716/almazy-850190887.html
СМИ: De Beers изменила требования покупки алмазов для долгосрочных клиентов
СМИ: De Beers изменила требования покупки алмазов для долгосрочных клиентов - 16.07.2024, ПРАЙМ
СМИ: De Beers изменила требования покупки алмазов для долгосрочных клиентов
Международная алмазодобывающая корпорация De Beers на июльских торгах смягчила требования к своим долгосрочным клиентам в связи с ухудшением ситуации на... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T19:35+0300
2024-07-16T19:35+0300
2024-07-16T19:36+0300
экономика
de beers
алмазы
торговля алмазами
https://cdnn.1prime.ru/img/76738/50/767385061_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_d225763c6ef5e2d5e831891d2e525a0a.jpg
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers на июльских торгах смягчила требования к своим долгосрочным клиентам в связи с ухудшением ситуации на алмазном рынке, сообщает профильное издание Rapaport, принадлежащее одноименной американской компании, со ссылкой на сообщение De Beers и источники. "На предстоящей торговой сессии сайтхолдеры (ограниченный круг дистрибьюторов дочерней компании De Beers Diamond Trading Company - ред.) смогут отказаться от половины лотов среднего и более высокого качества весом до 0,75 карата", - пишет издание. Его источники поясняют, что решение было принято в связи с "преобладающей ситуацией на рынке". Отмечается, что отказ не отразится на будущих закупках клиентов. Кроме того, сайтхолдеры смогут продать обратно De Beers до 30% алмазов определенной категории по весу в каратах. Представитель De Beers отказался уточнить детали, однако подтвердил изданию, что компания дала сайтхолдерам "некоторые элементы гибкости поставок для удовлетворения их потребностей". Как указывает издание, политика продаж De Beers оказалась в центре внимания в последнее время из-за проблем, с которыми сталкиваются производители. Текущие уступки распространяются на широкий спектр товаров, но в первую очередь на те, рентабельность которых была особенно низкой, отмечают собеседники Rapaport. Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР. Штат компании составляет около 20 тысяч человек.
https://1prime.ru/20240716/zoloto-850188801.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76738/50/767385061_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_6118573d6def34f4093c6d6c0ba371fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
de beers, алмазы, торговля алмазами
Экономика, De Beers, алмазы, торговля алмазами
СМИ: De Beers изменила требования покупки алмазов для долгосрочных клиентов
Rapaport: De Beers смягчила требования покупки алмазов для долгосрочных клиентов
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Международная алмазодобывающая корпорация De Beers на июльских торгах смягчила требования к своим долгосрочным клиентам в связи с ухудшением ситуации на алмазном рынке, сообщает профильное издание Rapaport, принадлежащее одноименной американской компании, со ссылкой на сообщение De Beers и источники.
"На предстоящей торговой сессии сайтхолдеры (ограниченный круг дистрибьюторов дочерней компании De Beers Diamond Trading Company - ред.) смогут отказаться от половины лотов среднего и более высокого качества весом до 0,75 карата", - пишет издание. Его источники поясняют, что решение было принято в связи с "преобладающей ситуацией на рынке".
Отмечается, что отказ не отразится на будущих закупках клиентов. Кроме того, сайтхолдеры смогут продать обратно De Beers до 30% алмазов определенной категории по весу в каратах.
Представитель De Beers отказался уточнить детали, однако подтвердил изданию, что компания дала сайтхолдерам "некоторые элементы гибкости поставок для удовлетворения их потребностей".
Как указывает издание, политика продаж De Beers оказалась в центре внимания в последнее время из-за проблем, с которыми сталкиваются производители. Текущие уступки распространяются на широкий спектр товаров, но в первую очередь на те, рентабельность которых была особенно низкой, отмечают собеседники Rapaport.
Международная корпорация De Beers занимается добычей, обработкой и продажей природных алмазов, а также производством синтетических алмазов для промышленных целей. Основана в 1888 году в ЮАР. Штат компании составляет около 20 тысяч человек.
Цена на золото достигла нового исторического максимума