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Рубль финишировал в "красной зоне". Все очень тревожно - 16.07.2024, ПРАЙМ
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Рубль финишировал в "красной зоне". Все очень тревожно
Рубль финишировал в "красной зоне". Все очень тревожно - 16.07.2024, ПРАЙМ
Рубль финишировал в "красной зоне". Все очень тревожно
В понедельник, 15 июля, торги по рублю снова финишировали в "красной" зоне. Пара доллар/рубль поднялась на 0,15%, до 87,98, евро/рубль - на 0,48%, до 95,89... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T09:05+0300
2024-07-16T09:05+0300
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. В понедельник, 15 июля, торги по рублю снова финишировали в "красной" зоне. Пара доллар/рубль поднялась на 0,15%, до 87,98, евро/рубль - на 0,48%, до 95,89 руб., юань/рубль - на 0,97%, до 12,0860 руб. ЦБ России установил официальный курс доллара США на 16 июля на отметке в 87,8077 руб. за 1 доллар, евро - на 95,7849 руб. за 1 евро.Рубль мог среагировать на неожиданное решение правительства РФ сократить до 40% норму зачисления валютной выручки на свои счета для компаний-экспортеров. Ранее показатель составлял 60%. Пока это в большей степени эмоциональная реакция. Основные движения будут, когда норма начнет учитываться участникам рынка.К утру вторника нефть Brent понизилась до $84,66 за баррель. Рынок в стрессе после блока китайский статистики, которая была представлена в начале недели. Во-первых, экономика Поднебесной во II квартале выросла меньше, чем в I квартале. Во-вторых, импорт нефти Китаем сокращается, что отражает слабость внутреннего спроса. Это логично учитывается в нефтяных ценах.Кроме того, рыночная сила доллара США, которая активизировалась после покушения на экс-президента США Дональда Трампа в прошлые выходные, оказывает давление на нефтяные котировки.Сегодня доллар США сохранится в коридоре 87,50-89,00 рублей, но может преимущественно дорожать. Евровалюта проторгуется в границах 95,50-97,00 рублей. Российский рынок акций остается под масштабным давлением. Индекс Мосбиржи просел на 2,01%, до 2913,48 п., индекс РТС - на 2,08%, до 1045,25 п. Шансы начала недели на локальный отскок вверх не реализовались, поскольку массовые дивидендные отсечки и рыночные реакции на них выглядят сильнее. Для индекса МосБиржи ожиданием на сегодня станет диапазон 2900-2965 п., для валютного - 1025-1055 п.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют, индекс мосбиржи, акции
Мнения аналитиков, Курсы валют, индекс Мосбиржи, Акции
09:05 16.07.2024
 

Рубль финишировал в "красной зоне". Все очень тревожно

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. В понедельник, 15 июля, торги по рублю снова финишировали в "красной" зоне. Пара доллар/рубль поднялась на 0,15%, до 87,98, евро/рубль - на 0,48%, до 95,89 руб., юань/рубль - на 0,97%, до 12,0860 руб. ЦБ России установил официальный курс доллара США на 16 июля на отметке в 87,8077 руб. за 1 доллар, евро - на 95,7849 руб. за 1 евро.

Рубль мог среагировать на неожиданное решение правительства РФ сократить до 40% норму зачисления валютной выручки на свои счета для компаний-экспортеров. Ранее показатель составлял 60%. Пока это в большей степени эмоциональная реакция. Основные движения будут, когда норма начнет учитываться участникам рынка.

К утру вторника нефть Brent понизилась до $84,66 за баррель. Рынок в стрессе после блока китайский статистики, которая была представлена в начале недели. Во-первых, экономика Поднебесной во II квартале выросла меньше, чем в I квартале. Во-вторых, импорт нефти Китаем сокращается, что отражает слабость внутреннего спроса. Это логично учитывается в нефтяных ценах.

Кроме того, рыночная сила доллара США, которая активизировалась после покушения на экс-президента США Дональда Трампа в прошлые выходные, оказывает давление на нефтяные котировки.

Сегодня доллар США сохранится в коридоре 87,50-89,00 рублей, но может преимущественно дорожать. Евровалюта проторгуется в границах 95,50-97,00 рублей.

Российский рынок акций остается под масштабным давлением. Индекс Мосбиржи просел на 2,01%, до 2913,48 п., индекс РТС - на 2,08%, до 1045,25 п. Шансы начала недели на локальный отскок вверх не реализовались, поскольку массовые дивидендные отсечки и рыночные реакции на них выглядят сильнее. Для индекса МосБиржи ожиданием на сегодня станет диапазон 2900-2965 п., для валютного - 1025-1055 п.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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