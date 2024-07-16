Коррекция затягивается

МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи обновил годовые минимумы, снизившись в понедельник на 2,01% до 2913,48 пунктов. Индекс РТС упал на 2,08% до 1045,25 пунктов. Индекс гособлигаций RGBI непрерывно снижается восьмую сессию подряд, опустившись тоже до годовых минимумов в понедельник. Умеренное ослабление рубля пока не оказывает поддержку рынкам. Курс китайского юаня к рублю повысился на 0,97%, достигнув диапазона 11,94-12,09 руб. за один юань.В целях ограничения последствий от санкций Банк России временно приостанавливает публикацию ежедневных данных по объемам торгов валютами (доллар США, евро, юань), основанным на внебиржевых операциях с расчетами "завтра", сообщила пресс-служба регулятора.Розничный кредитный портфель ВТБ увеличился в первой половине года на 30% до 1,4 трлн рублей, из которых 356 млрд приходится на июнь. Спрос на ипотечное кредитование вырос на 31% в июне, достигнув пиковых значений первой половины года. В понедельник возобновились торги акциями ВТБ после прошедшего обратного сплита в соотношении 5000:1.НОВАТЭК во втором квартале 2024 года добыл 20,6 млрд кубометров газа, на 1,2% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Квартальные продажи природного газа и СПГ сократились на 2,6% и составили 17,83 млрд кубометров газа.Yandex N.V. завершил продажу 28% российского бизнеса Яндекса и до конца июля поменяет название и бренды. Торги акциями российского Яндекса под тикером YDEX начнутся 24 июля.Русгидро планирует построить Нихалойскую ГЭС мощностью 23 МВт на реке Аргун в Чеченской Республике, что позволит вырабатывать 104,9 млн кВт-ч возобновляемой электроэнергии в год.Золотодобытчик Селигдар раскрыл результаты за первую половину 2024 года. Производство лигатурного золота увеличилось на 7% до 2894 кг благодаря модернизации оборудования, а объем реализации золота вырос на 18% до 2738 кг, что принесло выручку в размере 17,3 млрд рублей. Общая выручка за полгода составила 20,6 млрд рублей, что больше показателя прошлого года на 47%, если не учитывать единоразовые операции.Сегодня последний день для покупки акций АФК Система перед закрытием реестра под дивиденды за 2023 год в размере 0,52 руб. на одну акцию.
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи обновил годовые минимумы, снизившись в понедельник на 2,01% до 2913,48 пунктов. Индекс РТС упал на 2,08% до 1045,25 пунктов. Индекс гособлигаций RGBI непрерывно снижается восьмую сессию подряд, опустившись тоже до годовых минимумов в понедельник. Умеренное ослабление рубля пока не оказывает поддержку рынкам. Курс китайского юаня к рублю повысился на 0,97%, достигнув диапазона 11,94-12,09 руб. за один юань.
В целях ограничения последствий от санкций Банк России временно приостанавливает публикацию ежедневных данных по объемам торгов валютами (доллар США, евро, юань), основанным на внебиржевых операциях с расчетами "завтра", сообщила пресс-служба регулятора.
Розничный кредитный портфель ВТБ увеличился в первой половине года на 30% до 1,4 трлн рублей, из которых 356 млрд приходится на июнь. Спрос на ипотечное кредитование вырос на 31% в июне, достигнув пиковых значений первой половины года. В понедельник возобновились торги акциями ВТБ после прошедшего обратного сплита в соотношении 5000:1.
НОВАТЭК во втором квартале 2024 года добыл 20,6 млрд кубометров газа, на 1,2% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Квартальные продажи природного газа и СПГ сократились на 2,6% и составили 17,83 млрд кубометров газа.
Yandex N.V. завершил продажу 28% российского бизнеса Яндекса и до конца июля поменяет название и бренды. Торги акциями российского Яндекса под тикером YDEX начнутся 24 июля.
Русгидро планирует построить Нихалойскую ГЭС мощностью 23 МВт на реке Аргун в Чеченской Республике, что позволит вырабатывать 104,9 млн кВт-ч возобновляемой электроэнергии в год.
Золотодобытчик Селигдар раскрыл результаты за первую половину 2024 года. Производство лигатурного золота увеличилось на 7% до 2894 кг благодаря модернизации оборудования, а объем реализации золота вырос на 18% до 2738 кг, что принесло выручку в размере 17,3 млрд рублей. Общая выручка за полгода составила 20,6 млрд рублей, что больше показателя прошлого года на 47%, если не учитывать единоразовые операции.
Сегодня последний день для покупки акций АФК Система перед закрытием реестра под дивиденды за 2023 год в размере 0,52 руб. на одну акцию.
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