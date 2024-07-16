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Коррекция затягивается - 16.07.2024, ПРАЙМ
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Коррекция затягивается
Коррекция затягивается - 16.07.2024, ПРАЙМ
Коррекция затягивается
Индекс Мосбиржи обновил годовые минимумы, снизившись в понедельник на 2,01% до 2913,48 пунктов. Индекс РТС упал на 2,08% до 1045,25 пунктов. Индекс гособлигаций | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T09:12+0300
2024-07-16T09:12+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
акции
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи обновил годовые минимумы, снизившись в понедельник на 2,01% до 2913,48 пунктов. Индекс РТС упал на 2,08% до 1045,25 пунктов. Индекс гособлигаций RGBI непрерывно снижается восьмую сессию подряд, опустившись тоже до годовых минимумов в понедельник. Умеренное ослабление рубля пока не оказывает поддержку рынкам. Курс китайского юаня к рублю повысился на 0,97%, достигнув диапазона 11,94-12,09 руб. за один юань.В целях ограничения последствий от санкций Банк России временно приостанавливает публикацию ежедневных данных по объемам торгов валютами (доллар США, евро, юань), основанным на внебиржевых операциях с расчетами "завтра", сообщила пресс-служба регулятора.Розничный кредитный портфель ВТБ увеличился в первой половине года на 30% до 1,4 трлн рублей, из которых 356 млрд приходится на июнь. Спрос на ипотечное кредитование вырос на 31% в июне, достигнув пиковых значений первой половины года. В понедельник возобновились торги акциями ВТБ после прошедшего обратного сплита в соотношении 5000:1.НОВАТЭК во втором квартале 2024 года добыл 20,6 млрд кубометров газа, на 1,2% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Квартальные продажи природного газа и СПГ сократились на 2,6% и составили 17,83 млрд кубометров газа.Yandex N.V. завершил продажу 28% российского бизнеса Яндекса и до конца июля поменяет название и бренды. Торги акциями российского Яндекса под тикером YDEX начнутся 24 июля.Русгидро планирует построить Нихалойскую ГЭС мощностью 23 МВт на реке Аргун в Чеченской Республике, что позволит вырабатывать 104,9 млн кВт-ч возобновляемой электроэнергии в год.Золотодобытчик Селигдар раскрыл результаты за первую половину 2024 года. Производство лигатурного золота увеличилось на 7% до 2894 кг благодаря модернизации оборудования, а объем реализации золота вырос на 18% до 2738 кг, что принесло выручку в размере 17,3 млрд рублей. Общая выручка за полгода составила 20,6 млрд рублей, что больше показателя прошлого года на 47%, если не учитывать единоразовые операции.Сегодня последний день для покупки акций АФК Система перед закрытием реестра под дивиденды за 2023 год в размере 0,52 руб. на одну акцию.
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Полина Щукина
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Полина Щукина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849495069_0:33:1284:1317_100x100_80_0_0_caca565f89b3e4235bfd91ba941fa1a2.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, акции
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Акции
09:12 16.07.2024
 

Коррекция затягивается

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Полина Щукина
Полина Щукина
Аналитик "Цифра брокер"
Все материалы
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи обновил годовые минимумы, снизившись в понедельник на 2,01% до 2913,48 пунктов. Индекс РТС упал на 2,08% до 1045,25 пунктов. Индекс гособлигаций RGBI непрерывно снижается восьмую сессию подряд, опустившись тоже до годовых минимумов в понедельник. Умеренное ослабление рубля пока не оказывает поддержку рынкам. Курс китайского юаня к рублю повысился на 0,97%, достигнув диапазона 11,94-12,09 руб. за один юань.
В целях ограничения последствий от санкций Банк России временно приостанавливает публикацию ежедневных данных по объемам торгов валютами (доллар США, евро, юань), основанным на внебиржевых операциях с расчетами "завтра", сообщила пресс-служба регулятора.
Розничный кредитный портфель ВТБ увеличился в первой половине года на 30% до 1,4 трлн рублей, из которых 356 млрд приходится на июнь. Спрос на ипотечное кредитование вырос на 31% в июне, достигнув пиковых значений первой половины года. В понедельник возобновились торги акциями ВТБ после прошедшего обратного сплита в соотношении 5000:1.
НОВАТЭК во втором квартале 2024 года добыл 20,6 млрд кубометров газа, на 1,2% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Квартальные продажи природного газа и СПГ сократились на 2,6% и составили 17,83 млрд кубометров газа.
Yandex N.V. завершил продажу 28% российского бизнеса Яндекса и до конца июля поменяет название и бренды. Торги акциями российского Яндекса под тикером YDEX начнутся 24 июля.
Русгидро планирует построить Нихалойскую ГЭС мощностью 23 МВт на реке Аргун в Чеченской Республике, что позволит вырабатывать 104,9 млн кВт-ч возобновляемой электроэнергии в год.
Золотодобытчик Селигдар раскрыл результаты за первую половину 2024 года. Производство лигатурного золота увеличилось на 7% до 2894 кг благодаря модернизации оборудования, а объем реализации золота вырос на 18% до 2738 кг, что принесло выручку в размере 17,3 млрд рублей. Общая выручка за полгода составила 20,6 млрд рублей, что больше показателя прошлого года на 47%, если не учитывать единоразовые операции.
Сегодня последний день для покупки акций АФК Система перед закрытием реестра под дивиденды за 2023 год в размере 0,52 руб. на одну акцию.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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