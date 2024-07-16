Индекс Мосбиржи может переписать локальный минимум

МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Настроения на мировых фондовых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют до 0,3%. Исключение составляет рынок Китая, отступающий на 0,1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста днем ранее, сегодня с утра подтягиваются в пределах 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,4%, торгуясь в районе 84,5 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня повлиять на настроения инвесторов, отметим статистику по розничным продажам в США, а также индексам экономических настроений в Германии и Еврозоне и сальдо торгового баланса Еврозоны.По итогам понедельника индекс Мосбиржи снизился на 2%, закончив сессию в районе 2 913 пунктов. Сегодня на старте торгов преобладание продаж в российских бумагах может сохраниться, чему способствует ухудшение ситуации на рынке энергоносителей. В результате, российский рынок продолжит негативную динамику, а индекс Мосбиржи может переписать локальные минимумы, установленные в четверг на прошлой неделе, уйдя ниже 2 900 пунктов. На наш взгляд, техническая картина также говорит в пользу продолжения негативной динамики, а целью снижения индекса Мосбиржи может стать диапазон 2 700 – 2 800 пунктов.По итогам понедельника пара юань/рубль продемонстрировала уверенный рост, поднявшись на 1% и закончив торги чуть ниже 12,1 рубля. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения тенденции на ослабление национальной валюты, чему способствует изменение параметров по обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Это приведет к закреплению пары юань/рубль выше отметки 12 рублей. Однако ближе к концу текущей и в начале следующей недели ситуация может измениться. Подготовка экспортеров к июльскому пику налоговых выплат будет способствовать росту предложения юаней на рынке и укреплению рубля. Это может привести к возвращению китайской валюты под уровень 12 рублей.
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Настроения на мировых фондовых рынках на утро вторника можно охарактеризовать как умеренно позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют до 0,3%. Исключение составляет рынок Китая, отступающий на 0,1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста днем ранее, сегодня с утра подтягиваются в пределах 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,4%, торгуясь в районе 84,5 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных сегодня повлиять на настроения инвесторов, отметим статистику по розничным продажам в США, а также индексам экономических настроений в Германии и Еврозоне и сальдо торгового баланса Еврозоны.
По итогам понедельника индекс Мосбиржи снизился на 2%, закончив сессию в районе 2 913 пунктов. Сегодня на старте торгов преобладание продаж в российских бумагах может сохраниться, чему способствует ухудшение ситуации на рынке энергоносителей. В результате, российский рынок продолжит негативную динамику, а индекс Мосбиржи может переписать локальные минимумы, установленные в четверг на прошлой неделе, уйдя ниже 2 900 пунктов. На наш взгляд, техническая картина также говорит в пользу продолжения негативной динамики, а целью снижения индекса Мосбиржи может стать диапазон 2 700 – 2 800 пунктов.
По итогам понедельника пара юань/рубль продемонстрировала уверенный рост, поднявшись на 1% и закончив торги чуть ниже 12,1 рубля. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения тенденции на ослабление национальной валюты, чему способствует изменение параметров по обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Это приведет к закреплению пары юань/рубль выше отметки 12 рублей. Однако ближе к концу текущей и в начале следующей недели ситуация может измениться. Подготовка экспортеров к июльскому пику налоговых выплат будет способствовать росту предложения юаней на рынке и укреплению рубля. Это может привести к возвращению китайской валюты под уровень 12 рублей.
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