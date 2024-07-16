https://1prime.ru/20240716/arbuzy-850157263.html
ФТС отметила рост импорта арбузов в Сибирь
ФТС отметила рост импорта арбузов в Сибирь - 16.07.2024, ПРАЙМ
ФТС отметила рост импорта арбузов в Сибирь
Более 2,2 тысячи тонн арбузов было ввезено в Сибирский федеральный округ с января по середину июля 2024 года, что на 29% больше, чем за аналогичный период... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T12:04+0300
2024-07-16T12:04+0300
2024-07-16T12:04+0300
россия
арбуз
https://cdnn.1prime.ru/img/83769/55/837695546_0:154:3091:1893_1920x0_80_0_0_107077054a1f467f688b185635313e9d.jpg
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Более 2,2 тысячи тонн арбузов было ввезено в Сибирский федеральный округ с января по середину июля 2024 года, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России. "С января по середину июля 2024 года новосибирскими импортерами ввезено 85 тонн арбузов, что в 1,9 раза больше аналогичного показателя прошлого года. Всего с начала года сибирские таможенники оформили более 2,2 тысячи тонн арбузов. Это на 29% больше, чем за тот же период прошлого года", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что в основном ввозятся плоды, выращенные в Узбекистане, Таджикистане, Китае и Таиланде. "Чаще всего они доставляются в Сибирь через Красноярск. Поставки не останавливаются круглый год, однако пик их ввоза традиционно приходится на летние месяцы", - добавили в ФТС.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83769/55/837695546_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_babafae0c59e9a0128ba36a4ae08f4da.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, арбуз
ФТС отметила рост импорта арбузов в Сибирь
ФТС: импорт арбузов в Сибирь с начала года вырос на 29%, до более 2,2 тыс тонн
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Более 2,2 тысячи тонн арбузов было ввезено в Сибирский федеральный округ с января по середину июля 2024 года, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.
"С января по середину июля 2024 года новосибирскими импортерами ввезено 85 тонн арбузов, что в 1,9 раза больше аналогичного показателя прошлого года. Всего с начала года сибирские таможенники оформили более 2,2 тысячи тонн арбузов. Это на 29% больше, чем за тот же период прошлого года", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что в основном ввозятся плоды, выращенные в Узбекистане, Таджикистане, Китае и Таиланде.
"Чаще всего они доставляются в Сибирь через Красноярск. Поставки не останавливаются круглый год, однако пик их ввоза традиционно приходится на летние месяцы", - добавили в ФТС.