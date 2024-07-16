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ФТС отметила рост импорта арбузов в Сибирь - 16.07.2024, ПРАЙМ
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ФТС отметила рост импорта арбузов в Сибирь
ФТС отметила рост импорта арбузов в Сибирь - 16.07.2024, ПРАЙМ
ФТС отметила рост импорта арбузов в Сибирь
Более 2,2 тысячи тонн арбузов было ввезено в Сибирский федеральный округ с января по середину июля 2024 года, что на 29% больше, чем за аналогичный период... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T12:04+0300
2024-07-16T12:04+0300
россия
арбуз
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Более 2,2 тысячи тонн арбузов было ввезено в Сибирский федеральный округ с января по середину июля 2024 года, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России. "С января по середину июля 2024 года новосибирскими импортерами ввезено 85 тонн арбузов, что в 1,9 раза больше аналогичного показателя прошлого года. Всего с начала года сибирские таможенники оформили более 2,2 тысячи тонн арбузов. Это на 29% больше, чем за тот же период прошлого года", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что в основном ввозятся плоды, выращенные в Узбекистане, Таджикистане, Китае и Таиланде. "Чаще всего они доставляются в Сибирь через Красноярск. Поставки не останавливаются круглый год, однако пик их ввоза традиционно приходится на летние месяцы", - добавили в ФТС.
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россия, арбуз
РОССИЯ, арбуз
12:04 16.07.2024
 
ФТС отметила рост импорта арбузов в Сибирь

ФТС: импорт арбузов в Сибирь с начала года вырос на 29%, до более 2,2 тыс тонн

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкБахчевые развалы в Москве
Бахчевые развалы в Москве - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Более 2,2 тысячи тонн арбузов было ввезено в Сибирский федеральный округ с января по середину июля 2024 года, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.
"С января по середину июля 2024 года новосибирскими импортерами ввезено 85 тонн арбузов, что в 1,9 раза больше аналогичного показателя прошлого года. Всего с начала года сибирские таможенники оформили более 2,2 тысячи тонн арбузов. Это на 29% больше, чем за тот же период прошлого года", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что в основном ввозятся плоды, выращенные в Узбекистане, Таджикистане, Китае и Таиланде.
"Чаще всего они доставляются в Сибирь через Красноярск. Поставки не останавливаются круглый год, однако пик их ввоза традиционно приходится на летние месяцы", - добавили в ФТС.
 
РОССИЯарбуз
 
 
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