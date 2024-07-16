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ФТС отметила рост импорта арбузов в Сибирь

ФТС отметила рост импорта арбузов в Сибирь - 16.07.2024, ПРАЙМ

ФТС отметила рост импорта арбузов в Сибирь

Более 2,2 тысячи тонн арбузов было ввезено в Сибирский федеральный округ с января по середину июля 2024 года, что на 29% больше, чем за аналогичный период... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T12:04+0300

2024-07-16T12:04+0300

2024-07-16T12:04+0300

россия

арбуз

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Более 2,2 тысячи тонн арбузов было ввезено в Сибирский федеральный округ с января по середину июля 2024 года, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России. "С января по середину июля 2024 года новосибирскими импортерами ввезено 85 тонн арбузов, что в 1,9 раза больше аналогичного показателя прошлого года. Всего с начала года сибирские таможенники оформили более 2,2 тысячи тонн арбузов. Это на 29% больше, чем за тот же период прошлого года", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Отмечается, что в основном ввозятся плоды, выращенные в Узбекистане, Таджикистане, Китае и Таиланде. "Чаще всего они доставляются в Сибирь через Красноярск. Поставки не останавливаются круглый год, однако пик их ввоза традиционно приходится на летние месяцы", - добавили в ФТС.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, арбуз