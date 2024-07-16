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Суд признал законным арест гендиректора WorldSkills Russia
Суд признал законным арест гендиректора WorldSkills Russia - 16.07.2024, ПРАЙМ
Суд признал законным арест гендиректора WorldSkills Russia
Мосгорсуд подтвердил законность ареста генерального директора Агентства развития профессиональных компетенций (WorldSkills Russia) Роберта Уразова по делу о... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T16:46+0300
2024-07-16T16:46+0300
2024-07-16T16:54+0300
россия
суд
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Мосгорсуд подтвердил законность ареста генерального директора Агентства развития профессиональных компетенций (WorldSkills Russia) Роберта Уразова по делу о мошенничестве, передает агентство РИА Новости.В соответствии с постановлением Замоскворецкого районного суда, Уразову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие утверждает, что Уразов и другие сотрудники WorldSkills Russia предоставили заведомо ложные сведения о заключенных срочных договорах в Роструде с целью личного обогащения.В рамках этого дела также был арестован Административный директор WorldSkills Russia и руководитель аппарата агентства Данир Мухаметзянов. Обоим грозит до десяти лет лишения свободы.В марте 2022 года членство России в WorldSkills International было приостановлено, однако внутренние турниры продолжились под эгидой WorldSkills Russia.
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россия, суд, арест
Суд признал законным арест гендиректора WorldSkills Russia
Арест гендиректора WorldSkills Russia Уразова за мошенничество признали законным
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ.
Мосгорсуд подтвердил законность ареста генерального директора Агентства развития профессиональных компетенций (WorldSkills Russia) Роберта Уразова по делу о мошенничестве, передает
агентство РИА Новости.
В соответствии с постановлением Замоскворецкого районного суда, Уразову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие утверждает, что Уразов и другие сотрудники WorldSkills Russia предоставили заведомо ложные сведения о заключенных срочных договорах в Роструде с целью личного обогащения.
В рамках этого дела также был арестован Административный директор WorldSkills Russia и руководитель аппарата агентства Данир Мухаметзянов. Обоим грозит до десяти лет лишения свободы.
В марте 2022 года членство России в WorldSkills International было приостановлено, однако внутренние турниры продолжились под эгидой WorldSkills Russia.
Гендиректора и административный директора WorldSkills Russia задержали