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Суд признал законным арест гендиректора WorldSkills Russia

Суд признал законным арест гендиректора WorldSkills Russia - 16.07.2024, ПРАЙМ

Суд признал законным арест гендиректора WorldSkills Russia

Мосгорсуд подтвердил законность ареста генерального директора Агентства развития профессиональных компетенций (WorldSkills Russia) Роберта Уразова по делу о... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T16:46+0300

2024-07-16T16:46+0300

2024-07-16T16:54+0300

россия

суд

арест

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Мосгорсуд подтвердил законность ареста генерального директора Агентства развития профессиональных компетенций (WorldSkills Russia) Роберта Уразова по делу о мошенничестве, передает агентство РИА Новости.В соответствии с постановлением Замоскворецкого районного суда, Уразову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие утверждает, что Уразов и другие сотрудники WorldSkills Russia предоставили заведомо ложные сведения о заключенных срочных договорах в Роструде с целью личного обогащения.В рамках этого дела также был арестован Административный директор WorldSkills Russia и руководитель аппарата агентства Данир Мухаметзянов. Обоим грозит до десяти лет лишения свободы.В марте 2022 года членство России в WorldSkills International было приостановлено, однако внутренние турниры продолжились под эгидой WorldSkills Russia.

https://1prime.ru/20240620/worldskills-849362445.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, суд, арест