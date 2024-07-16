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МВФ ухудшил прогноз по ВВП Аргентины на 2024 год

МВФ ухудшил прогноз по ВВП Аргентины на 2024 год - 16.07.2024, ПРАЙМ

МВФ ухудшил прогноз по ВВП Аргентины на 2024 год

МВФ ухудшил прогноз по ВВП Аргентины на текущий год, теперь ожидает падения экономики страны на 3,5%, следует из обновленного доклада организации. | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T17:12+0300

2024-07-16T17:12+0300

2024-07-16T17:12+0300

экономика

аргентина

мвф

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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 июл - ПРАЙМ. МВФ ухудшил прогноз по ВВП Аргентины на текущий год, теперь ожидает падения экономики страны на 3,5%, следует из обновленного доклада организации. В апрельском докладе фонд прогнозировал падение ВВП Аргентины в этом году на 2,8%. На 2025 год МВФ сохранил прогноз, ожидает рост экономики на 5%. Согласно данным национального университета статистики Аргентины, в первом квартале текущего года ВВП обвалился на 5,1%. Аргентина переживает серьезный экономический кризис. Новое правительство страны, пришедшее к власти в декабре 2023 года, проводит целый ряд реформ, которые предполагают серьезное сокращение расходов во всех отраслях и направлены на борьбу с дефицитом бюджета и инфляцией.

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аргентина

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аргентина, мвф