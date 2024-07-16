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Макрон принял отставку премьер-министра Атталя
Макрон принял отставку премьер-министра Атталя - 16.07.2024, ПРАЙМ
Макрон принял отставку премьер-министра Атталя
Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку кабмина премьер-министра Габриэля Атталя. Об этом сообщило во вторник агентство Agence France-Presse со... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T20:30+0300
2024-07-16T20:30+0300
2024-07-16T20:30+0300
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ПАРИЖ, 16 июл – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку кабмина премьер-министра Габриэля Атталя. Об этом сообщило во вторник агентство Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец. "Президент принял отставку правительства Габриэля Атталя, которое будет обеспечивать управление текущими делами", — сказано в сообщении. Ранее во вторник Макрон в ходе встречи с правительством заявил, что после отставки министры продолжат исполнять свои обязанности. Он дал понять, что текущая ситуация может продлиться несколько недель, вероятно, до конца Олимпийских игр. Это означает, что кабмин не будет выдвигать законодательных инициатив, но может реагировать в экстренных ситуациях, например, вводить чрезвычайное положение. Атталь подал Макрону прошение об отставке 8 июля после парламентских выборов. Глава государства ее тогда не принял, ссылаясь не необходимость обеспечить стабильность в стране. В ходе внеочередных выборов в парламент Франции коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из Партии республиканцев получила 143 места.
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франция, эммануэль макрон, правительство, отставка
Политика, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, правительство, отставка
Макрон принял отставку премьер-министра Атталя
Макрон принял отставку Атталя после поражения президентской партии на выборах
ПАРИЖ, 16 июл – ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку кабмина премьер-министра Габриэля Атталя. Об этом сообщило во вторник агентство Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.
"Президент принял отставку правительства Габриэля Атталя, которое будет обеспечивать управление текущими делами", — сказано в сообщении.
Ранее во вторник Макрон в ходе встречи с правительством заявил, что после отставки министры продолжат исполнять свои обязанности. Он дал понять, что текущая ситуация может продлиться несколько недель, вероятно, до конца Олимпийских игр. Это означает, что кабмин не будет выдвигать законодательных инициатив, но может реагировать в экстренных ситуациях, например, вводить чрезвычайное положение.
Атталь подал Макрону прошение об отставке 8 июля после парламентских выборов. Глава государства ее тогда не принял, ссылаясь не необходимость обеспечить стабильность в стране.
В ходе внеочередных выборов в парламент Франции коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из Партии республиканцев получила 143 места.
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