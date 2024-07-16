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ЦБ создал новую концепцию расчета страховых рисков по страхованию жизни - 16.07.2024, ПРАЙМ
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ЦБ создал новую концепцию расчета страховых рисков по страхованию жизни
ЦБ создал новую концепцию расчета страховых рисков по страхованию жизни - 16.07.2024, ПРАЙМ
ЦБ создал новую концепцию расчета страховых рисков по страхованию жизни
Банк России разработал новый подход оценки страховых резервов при добровольном страховании жизни, реализация этой концепции запланирована на 2025 год, говорится | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T12:31+0300
2024-07-16T12:31+0300
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Банк России разработал новый подход оценки страховых резервов при добровольном страховании жизни, реализация этой концепции запланирована на 2025 год, говорится в сообщении пресс-службы регулятора. "Банк России разработал концепцию расчета страховых рисков по страхованию жизни, которая предусматривает новый подход к оценке страховых резервов при добровольном страховании жизни. Она подготовлена в рамках перехода к риск-ориентированному регулированию платежеспособности страховщиков, которое постепенно реализуется с 2020 года. ... Реализация нового подхода запланирована на 2025 год", - сообщает пресс-служба ЦБ. "Вместо единых требований к капиталу по всем продуктам этого сегмента концепцией предусмотрено использование дифференцированного подхода, позволяющего сделать более точный расчет с учетом целого ряда рисков, от реализации которых зависят страховые выплаты. К таким рискам предлагается отнести избыточную смертность, долголетие, рост расходов, досрочное прекращение договоров страхования и другие (например, заболеваемость, инвалидность и травматичность)", - указывается там же. В ЦБ считают, что это позволит при оценке платежеспособности страховщиков учитывать структуру их портфелей и эффект диверсификации между страховыми продуктами.
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россия
Банк России, РОССИЯ
12:31 16.07.2024
 
ЦБ создал новую концепцию расчета страховых рисков по страхованию жизни

ЦБ разработал новый подход оценки страховых резервов по страхованию жизни

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦБ
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Банк России разработал новый подход оценки страховых резервов при добровольном страховании жизни, реализация этой концепции запланирована на 2025 год, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
"Банк России разработал концепцию расчета страховых рисков по страхованию жизни, которая предусматривает новый подход к оценке страховых резервов при добровольном страховании жизни. Она подготовлена в рамках перехода к риск-ориентированному регулированию платежеспособности страховщиков, которое постепенно реализуется с 2020 года. ... Реализация нового подхода запланирована на 2025 год", - сообщает пресс-служба ЦБ.
"Вместо единых требований к капиталу по всем продуктам этого сегмента концепцией предусмотрено использование дифференцированного подхода, позволяющего сделать более точный расчет с учетом целого ряда рисков, от реализации которых зависят страховые выплаты. К таким рискам предлагается отнести избыточную смертность, долголетие, рост расходов, досрочное прекращение договоров страхования и другие (например, заболеваемость, инвалидность и травматичность)", - указывается там же.
В ЦБ считают, что это позволит при оценке платежеспособности страховщиков учитывать структуру их портфелей и эффект диверсификации между страховыми продуктами.
 
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