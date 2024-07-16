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Президент Финляндии подписал закон о выдворении беженцев на границе с РФ

Президент Финляндии подписал закон о выдворении беженцев на границе с РФ - 16.07.2024, ПРАЙМ

Президент Финляндии подписал закон о выдворении беженцев на границе с РФ

Прием беженцев в Финляндии на границе с Россией ограничат, их также будут выдворять. Соответствующий закон подписал президент страны Александер Стубб. | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T13:09+0300

2024-07-16T13:09+0300

2024-07-16T13:09+0300

финляндия

беженцы

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МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Прием беженцев в Финляндии на границе с Россией ограничат, их также будут выдворять. Соответствующий закон подписал президент страны Александер Стубб."Я утвердил закон сегодня на презентации президента республики", - сказал финский лидер.Документ вступит в силу 22 июля, его действие продлится год. Закон позволит правительству ограничивать прием беженцев на определенной части границы.Как считают финские власти, просителей убежища используют в качестве инструмента влияния другие государства. Соответственно, в рамках нового закона беженцы не смогут попасть на указанную Хельсинки территорию и будут выдворены. Действие закона не распространяется на мигрантов, находящихся в особо уязвимом положении.

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финляндия, беженцы