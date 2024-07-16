https://1prime.ru/20240716/bezhentsy-850169542.html
Президент Финляндии подписал закон о выдворении беженцев на границе с РФ
Президент Финляндии подписал закон о выдворении беженцев на границе с РФ - 16.07.2024, ПРАЙМ
Президент Финляндии подписал закон о выдворении беженцев на границе с РФ
Прием беженцев в Финляндии на границе с Россией ограничат, их также будут выдворять. Соответствующий закон подписал президент страны Александер Стубб. | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T13:09+0300
2024-07-16T13:09+0300
2024-07-16T13:09+0300
финляндия
беженцы
https://cdnn.1prime.ru/img/82712/02/827120209_0:0:961:540_1920x0_80_0_0_18ced4902636237b8df1d708c450c94a.jpg
МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Прием беженцев в Финляндии на границе с Россией ограничат, их также будут выдворять. Соответствующий закон подписал президент страны Александер Стубб."Я утвердил закон сегодня на презентации президента республики", - сказал финский лидер.Документ вступит в силу 22 июля, его действие продлится год. Закон позволит правительству ограничивать прием беженцев на определенной части границы.Как считают финские власти, просителей убежища используют в качестве инструмента влияния другие государства. Соответственно, в рамках нового закона беженцы не смогут попасть на указанную Хельсинки территорию и будут выдворены. Действие закона не распространяется на мигрантов, находящихся в особо уязвимом положении.
https://1prime.ru/20240712/finlyandiya-850068282.html
финляндия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82712/02/827120209_67:0:840:580_1920x0_80_0_0_b53b1ec54f17898178c68441d987d740.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, беженцы
Президент Финляндии подписал закон о выдворении беженцев на границе с РФ
Президент Финляндии Стубб подписал закон о выдворении беженцев на границе с Рф
МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Прием беженцев в Финляндии на границе с Россией ограничат, их также будут выдворять. Соответствующий закон подписал президент страны Александер Стубб.
"Я утвердил закон сегодня на презентации президента республики", - сказал финский лидер.
Документ вступит в силу 22 июля, его действие продлится год. Закон позволит правительству ограничивать прием беженцев на определенной части границы.
Как считают финские власти, просителей убежища используют в качестве инструмента влияния другие государства. Соответственно, в рамках нового закона беженцы не смогут попасть на указанную Хельсинки территорию и будут выдворены. Действие закона не распространяется на мигрантов, находящихся в особо уязвимом положении.
В МВД Финляндии рассказали о возможности открыть границу с РФ