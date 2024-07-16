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Безработица на Северном Кавказе достигла минимума, заявил Чайка

Безработица на Северном Кавказе достигла минимума, заявил Чайка - 16.07.2024, ПРАЙМ

Безработица на Северном Кавказе достигла минимума, заявил Чайка

Безработица в регионах Северного Кавказа находится на минимальном уровне за последние 20 лет, составляет 9%, сообщил полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка. | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T14:37+0300

2024-07-16T14:37+0300

2024-07-16T14:37+0300

безработица

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ГРОЗНЫЙ, 16 июл – ПРАЙМ. Безработица в регионах Северного Кавказа находится на минимальном уровне за последние 20 лет, составляет 9%, сообщил полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка. "Растет и уровень жизни населения округа. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2023 год увеличилась почти на 12%. На сегодняшний день уровень безработицы снизился до 9%, что является абсолютным минимумом за последние 20 лет. Только в 2023 году в макрорегионе создано более 70 тысяч рабочих мест", - сказал Чайка на заседании правительственной комиссии по развитию регионов Северного Кавказа, которое проходит в рамках Кавказского инвестиционного форума в Грозном. Он также отметил, что в округе приняты серьезные меры по борьбе с теневой экономикой и сопутствующей ей неформальной занятостью населения, но решение этого вопроса требует дополнительных мер. "По экспертным данным, теневая занятость в субъектах округа составляет более 1 миллиона человек. Это 24% от численности рабочей силы. По Российской Федерации показатель 12,5%", - сообщил полпред. По его мнению, для усиления процесса легализации неформальной занятости необходимо еще активнее создавать новые рабочие места, в том числе за счет субъектов малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей. "Также нужно продолжать развивать институт самозанятых граждан, число которых с 2020 года на Северном Кавказе выросло почти в 34 раза и составило 718 тысяч человек", - добавил Чайка. Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном 15-17 июля. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером КИФ-2024.

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безработица