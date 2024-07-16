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Таиланд заменил временный 60-дневный безвиз для россиян на постоянный - 16.07.2024, ПРАЙМ
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Таиланд заменил временный 60-дневный безвиз для россиян на постоянный
Таиланд заменил временный 60-дневный безвиз для россиян на постоянный - 16.07.2024, ПРАЙМ
Таиланд заменил временный 60-дневный безвиз для россиян на постоянный
Власти Таиланда в одностороннем порядке заменили россиянам временное 60-дневное разрешение на безвизовый въезд в страну на постоянно действующее, следует из... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T08:09+0300
2024-07-16T08:09+0300
таиланд
безвизовый режим
россияне
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МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Власти Таиланда в одностороннем порядке заменили россиянам временное 60-дневное разрешение на безвизовый въезд в страну на постоянно действующее, следует из публикации государственного издания Royal Government Gazette, в котором публикуются новые законы и подзаконные акты.Приказ Министерства внутренних дел Таиланда о введении на неопределенный срок безвизового въезда в страну на 60 дней для граждан 93 стран, включая Россию и КНР, вступил в силу вечером в понедельник с момента публикации. В документе, который не содержит других временных рамок действия приказа, говорится: "Разрешить держателям паспортов или документов, заменяющих паспорт, стран и территорий по следующему списку, временный въезд на территорию Королевства в туристических целях на срок до 60 дней".
https://1prime.ru/20240701/moldaviya-849645499.html
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таиланд, безвизовый режим, россияне
ТАИЛАНД, безвизовый режим, россияне
08:09 16.07.2024
 
Таиланд заменил временный 60-дневный безвиз для россиян на постоянный

RGG: Таиланд заменил временный 60-дневный безвиз для россиян на постоянный

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкТаиланд
Таиланд - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ. Власти Таиланда в одностороннем порядке заменили россиянам временное 60-дневное разрешение на безвизовый въезд в страну на постоянно действующее, следует из публикации государственного издания Royal Government Gazette, в котором публикуются новые законы и подзаконные акты.
Приказ Министерства внутренних дел Таиланда о введении на неопределенный срок безвизового въезда в страну на 60 дней для граждан 93 стран, включая Россию и КНР, вступил в силу вечером в понедельник с момента публикации.
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
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В документе, который не содержит других временных рамок действия приказа, говорится: "Разрешить держателям паспортов или документов, заменяющих паспорт, стран и территорий по следующему списку, временный въезд на территорию Королевства в туристических целях на срок до 60 дней".
 
ТАИЛАНДбезвизовый режимроссияне
 
 
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