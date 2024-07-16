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Страны БРИКС поддержали создание общей геологической платформы

Страны БРИКС поддержали создание общей геологической платформы - 16.07.2024, ПРАЙМ

Страны БРИКС поддержали создание общей геологической платформы

Страны БРИКС в ходе трехдневного круглого стола геологических служб в Москве поддержали создание общей геологической платформы, которую презентовал глава... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T08:22+0300

2024-07-16T08:22+0300

2024-07-16T08:22+0300

энергетика

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Страны БРИКС в ходе трехдневного круглого стола геологических служб в Москве поддержали создание общей геологической платформы, которую презентовал глава Роснедр Евгений Петров, сообщает пресс-служба ведомства. "В ходе работы круглого стола Евгений Петров презентовал платформу и рассказал об особенностях работы с ней. ... Руководители геологических служб стран БРИКС отметили важность платформы во взаимодействии между странами и поддержали ее создание", - говорится в сообщении. В рамках платформы предполагается обмен знаниями, технологическое развитие, обмен практическим опытом, проведение совместных мероприятий, рассказали в пресс-службе. Концептуальная структура платформы предполагает наличие координационного совета, комиссии по совместным проектам, совета по передаче технологий, рабочую группу по важнейшим минералам, группу экспертов и целевые группы ведомств. В ведомстве уточнили, что на встречах будут генерироваться новые идеи, даваться предложения, разрабатываться совместные планы, подготавливаться проекты проведения совещаний руководителей геологических служб. Перспективы сотрудничества могут включать такие области взаимодействия, как геологоразведка, региональные геологические исследования и стратегические минеральные ресурсы. К этому добавляются научно-технические разработки в области цифровизации геологии, пояснили там. Мероприятие проходит в Москве с 15 по 17 июля. Петров отмечал, что геологические службы стран собираются впервые. Идею создания геологической платформы БРИКС Петров озвучил в 2022 году. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов поддержал эту инициативу. На встрече с главой геокомитета ЮАР Моса Маабузой в 2023 году он отмечал, что новый механизм позволит укрепить кооперацию геологических служб стран, обеспечит их обмен данными о запасах полезных ископаемых и технологиях добычи друг с другом.

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роснедра, брикс