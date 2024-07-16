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Британия намерена укрепить цепочки поставок и отношения с ЕС

Британия намерена укрепить цепочки поставок и отношения с ЕС - 16.07.2024, ПРАЙМ

Британия намерена укрепить цепочки поставок и отношения с ЕС

Британия, которая в 2020 году покинула Евросоюз, планирует объявить на встрече министров торговли G7 о намерении укрепить цепочки поставок на фоне кризисов,... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T15:17+0300

2024-07-16T15:17+0300

2024-07-16T15:17+0300

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Британия, которая в 2020 году покинула Евросоюз, планирует объявить на встрече министров торговли G7 о намерении укрепить цепочки поставок на фоне кризисов, угрожающих мировой стабильности, а также развивать более близкие отношения с ЕС, говорится в заявлении, распространенном британским правительством."Великобритания хочет работать в партнерстве с вами, чтобы повысить устойчивость цепочек поставок. Это даст бизнесу уверенность в том, что он может инвестировать и развиваться, планируя не только на следующий год, но и на следующее десятилетие", - приводится в заявлении отрывок из речи, которую министр по делам бизнеса и торговли Джонатан Рейнольдс озвучит на встрече министров G7.Среди факторов риска мировой стабильности Рейнольдс намерен назвать СВО, нарушение цепочек поставок в Красном море, а также Китай, который якобы использует политику, препятствующую свободной и справедливой торговле.Кроме того, министр сообщит, что правительством пришедших к власти лейбористов Британия будет снова открыта для бизнеса и готова играть свою роль на международной арене."Мы стремимся к более тесным, более зрелым, более уравновешенным отношениям с нашими друзьями в Европейском союзе - нашим ближайшим и крупнейшим торговым партнером, а также намерены наладить более тесные торговые отношения со странами по всему миру", - скажет Рейнольдс.Парламентские выборы в Британии состоялись 4 июля, лейбористы получили на них 412 мандатов, закрепив за собой абсолютное большинство в парламенте и сместив правящих ранее консерваторов. На следующий день лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьером Великобритании.Стармер неоднократно заявлял, что намерен улучшить отношения с Евросоюзом.На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года в 23:00 по местному времени (01:00 мск) страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря. С 1 января 2021 года вступило в действие соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. Газета Financial Times писала, что Великобритания перестала быть значимым торговым центром из-за выхода из Евросоюза, Brexit существенно затруднил инвестирование в британские предприятия.

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