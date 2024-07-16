https://1prime.ru/20240716/dagestan-850193589.html

В Дагестане частично ограничили потребление электроэнергии

В Дагестане частично ограничили потребление электроэнергии - 16.07.2024, ПРАЙМ

В Дагестане частично ограничили потребление электроэнергии

Частичное ограничение потребления электроэнергии введено в ряде населенных пунктов Дагестана из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС,... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T21:24+0300

2024-07-16T21:24+0300

2024-07-16T21:25+0300

происшествия

россия

дагестан

энергетика рф

https://cdnn.1prime.ru/img/82797/73/827977337_0:99:3291:1950_1920x0_80_0_0_6325f50f8fd03be970feece0f092d862.jpg

МАХАЧКАЛА, 16 июл - ПРАЙМ. Частичное ограничение потребления электроэнергии введено в ряде населенных пунктов Дагестана из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, сообщает во вторник Минэнерго региона."В энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему, для сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления", – говорится в сообщении.Частичное ограничение потребителей введено в Дербенте, Хасавюрте, Кизилюрте, в также в 16 районах республики.

https://1prime.ru/20240716/rostov-850192828.html

дагестан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дагестан, энергетика рф