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В Дагестане частично ограничили потребление электроэнергии - 16.07.2024, ПРАЙМ
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В Дагестане частично ограничили потребление электроэнергии
В Дагестане частично ограничили потребление электроэнергии - 16.07.2024, ПРАЙМ
В Дагестане частично ограничили потребление электроэнергии
Частичное ограничение потребления электроэнергии введено в ряде населенных пунктов Дагестана из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС,... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T21:24+0300
2024-07-16T21:25+0300
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 16 июл - ПРАЙМ. Частичное ограничение потребления электроэнергии введено в ряде населенных пунктов Дагестана из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, сообщает во вторник Минэнерго региона."В энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему, для сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления", – говорится в сообщении.Частичное ограничение потребителей введено в Дербенте, Хасавюрте, Кизилюрте, в также в 16 районах республики.
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Происшествия, РОССИЯ, Дагестан, энергетика РФ
21:24 16.07.2024 (обновлено: 21:25 16.07.2024)
 
В Дагестане частично ограничили потребление электроэнергии

В Дагестане ввели временные графики ограничения потребления электроэнергии

© РИА Новости . Мария Ващук | Перейти в медиабанкВиды Махачкалы
Виды Махачкалы - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Мария Ващук
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МАХАЧКАЛА, 16 июл - ПРАЙМ. Частичное ограничение потребления электроэнергии введено в ряде населенных пунктов Дагестана из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, сообщает во вторник Минэнерго региона.
"В энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему, для сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления", – говорится в сообщении.
Частичное ограничение потребителей введено в Дербенте, Хасавюрте, Кизилюрте, в также в 16 районах республики.
Города России. Ростов-на-Дону - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электричества
20:50
 
ПроисшествияРОССИЯДагестанэнергетика РФ
 
 
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