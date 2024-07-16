https://1prime.ru/20240716/dagestan-850193589.html
В Дагестане частично ограничили потребление электроэнергии
В Дагестане частично ограничили потребление электроэнергии - 16.07.2024, ПРАЙМ
В Дагестане частично ограничили потребление электроэнергии
Частичное ограничение потребления электроэнергии введено в ряде населенных пунктов Дагестана из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС,... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T21:24+0300
2024-07-16T21:24+0300
2024-07-16T21:25+0300
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МАХАЧКАЛА, 16 июл - ПРАЙМ. Частичное ограничение потребления электроэнергии введено в ряде населенных пунктов Дагестана из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, сообщает во вторник Минэнерго региона."В энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему, для сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления", – говорится в сообщении.Частичное ограничение потребителей введено в Дербенте, Хасавюрте, Кизилюрте, в также в 16 районах республики.
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Происшествия, РОССИЯ, Дагестан, энергетика РФ
В Дагестане частично ограничили потребление электроэнергии
В Дагестане ввели временные графики ограничения потребления электроэнергии
МАХАЧКАЛА, 16 июл - ПРАЙМ. Частичное ограничение потребления электроэнергии введено в ряде населенных пунктов Дагестана из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, сообщает во вторник Минэнерго региона.
"В энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему, для сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления", – говорится в сообщении.
Частичное ограничение потребителей введено в Дербенте, Хасавюрте, Кизилюрте, в также в 16 районах республики.
Ростов-на-Дону попал в зону временного отключения электричества