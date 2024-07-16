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В Дагестане восстановили электроснабжение обесточенных населенных пунктов

В Дагестане восстановили электроснабжение обесточенных населенных пунктов - 16.07.2024, ПРАЙМ

В Дагестане восстановили электроснабжение обесточенных населенных пунктов

Электроснабжение частично обесточенных в связи со сбоем оборудования на Ростовской АЭС населенных пунктов Дагестана было восстановлен. Об этом сообщила... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T23:54+0300

2024-07-16T23:54+0300

2024-07-16T23:55+0300

происшествия

дагестан

энергетика рф

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МАХАЧКАЛА, 16 июл - ПРАЙМ. Электроснабжение частично обесточенных в связи со сбоем оборудования на Ростовской АЭС населенных пунктов Дагестана было восстановлен. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго региона. "Электроснабжение ряда населенных пунктов Дагестана, частично обесточенных из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, восстановлено… В 22.55 мск все отключенные потребители были запитаны", — сказано в сообщении.

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дагестан, энергетика рф