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Росфинмониторинг оценил объем изъятых теневых денег в России
Росфинмониторинг оценил объем изъятых теневых денег в России - 16.07.2024, ПРАЙМ
Росфинмониторинг оценил объем изъятых теневых денег в России
Около 300 миллиардов рублей теневых денег удалось не пустить в оборот с начала 2024 года, процесс предотвращения продолжается, сообщил глава Росфинмониторинга... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T09:26+0300
2024-07-16T09:26+0300
2024-07-16T09:39+0300
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Около 300 миллиардов рублей теневых денег удалось не пустить в оборот с начала 2024 года, процесс предотвращения продолжается, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на комитете по бюджету и финансовым рынкам в Совете Федерации."Я могу сказать, что только в этом году по тем критериям, которые отработаны совместно с Центральным банком, ФСБ, Генеральной прокуратурой, МВД и Росфинмониторингом, удалось не пустить в оборот порядка 300 миллиардов теневых денег, это просто приостановлено. И этот процесс законопослушности продолжается", - сказал Чиханчин.
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россия, деньги
Экономика, РОССИЯ, деньги
Росфинмониторинг оценил объем изъятых теневых денег в России
Чиханчин: около 300 млрд руб теневых денег удалось не пустить в оборот в 2024 г
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Около 300 миллиардов рублей теневых денег удалось не пустить в оборот с начала 2024 года, процесс предотвращения продолжается, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на комитете по бюджету и финансовым рынкам в Совете Федерации.
"Я могу сказать, что только в этом году по тем критериям, которые отработаны совместно с Центральным банком, ФСБ, Генеральной прокуратурой, МВД и Росфинмониторингом, удалось не пустить в оборот порядка 300 миллиардов теневых денег, это просто приостановлено. И этот процесс законопослушности продолжается", - сказал Чиханчин.