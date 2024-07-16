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Росфинмониторинг оценил объем изъятых теневых денег в России

Росфинмониторинг оценил объем изъятых теневых денег в России - 16.07.2024, ПРАЙМ

Росфинмониторинг оценил объем изъятых теневых денег в России

Около 300 миллиардов рублей теневых денег удалось не пустить в оборот с начала 2024 года, процесс предотвращения продолжается, сообщил глава Росфинмониторинга... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T09:26+0300

2024-07-16T09:26+0300

2024-07-16T09:39+0300

экономика

россия

деньги

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Около 300 миллиардов рублей теневых денег удалось не пустить в оборот с начала 2024 года, процесс предотвращения продолжается, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на комитете по бюджету и финансовым рынкам в Совете Федерации."Я могу сказать, что только в этом году по тем критериям, которые отработаны совместно с Центральным банком, ФСБ, Генеральной прокуратурой, МВД и Росфинмониторингом, удалось не пустить в оборот порядка 300 миллиардов теневых денег, это просто приостановлено. И этот процесс законопослушности продолжается", - сказал Чиханчин.

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россия, деньги