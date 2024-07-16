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В ФРГ потребовали деньги на вознаграждение за данные по "Северным потокам"
В ФРГ потребовали деньги на вознаграждение за данные по "Северным потокам" - 16.07.2024, ПРАЙМ
В ФРГ потребовали деньги на вознаграждение за данные по "Северным потокам"
Фракция правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в немецком парламенте потребовала предоставить 50 миллионов евро на вознаграждение тем, кто располагает... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T19:51+0300
2024-07-16T19:51+0300
2024-07-16T19:51+0300
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Фракция правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в немецком парламенте потребовала предоставить 50 миллионов евро на вознаграждение тем, кто располагает информацией об атаке на газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", сообщил портал NDR. "Парламентская фракция АдГ в немецком бундестаге требует объявить вознаграждение в 50 миллионов евро за раскрытие атак на газопроводы "Северный поток". Соответствующее заявление уже подано", — говорится в публикации. Отмечается, что партия просит выделить 50 миллионов евро из бюджета федеральной прокуратуре, чтобы генпрокурор Йенс Роммель смог объявить соответствующее вознаграждение. Также парламентарии от АдГ требуют от правительства ФРГ создать специальную рабочую группу для оценки ущерба от подрыва газопроводов. Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
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германия, северный поток-2, подрыв "северных потоков"
Происшествия, ГЕРМАНИЯ, Северный поток-2, подрыв "Северных потоков"
В ФРГ потребовали деньги на вознаграждение за данные по "Северным потокам"
Немецкая АдГ потребовала 50 млн евро на вознаграждение за данные по "Севпотокам"
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Фракция правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в немецком парламенте потребовала предоставить 50 миллионов евро на вознаграждение тем, кто располагает информацией об атаке на газопроводы "Северный поток" и "Северный поток — 2", сообщил портал NDR.
"Парламентская фракция АдГ в немецком бундестаге требует объявить вознаграждение в 50 миллионов евро за раскрытие атак на газопроводы "Северный поток". Соответствующее заявление уже подано", — говорится в публикации.
Отмечается, что партия просит выделить 50 миллионов евро из бюджета федеральной прокуратуре, чтобы генпрокурор Йенс Роммель смог объявить соответствующее вознаграждение. Также парламентарии от АдГ требуют от правительства ФРГ создать специальную рабочую группу для оценки ущерба от подрыва газопроводов.
Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.
В Германии раскрыли, как США мешали постройке "Северного потока — 2"