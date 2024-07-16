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МФО в первом полугодии выставили на продажу рекордный объем долга
МФО в первом полугодии выставили на продажу рекордный объем долга - 16.07.2024, ПРАЙМ
МФО в первом полугодии выставили на продажу рекордный объем долга
Микрофинансовые организации (МФО) в первом полугодии выставили на продажу рекордный объем долга - 58,6 миллиарда рублей, что на 66% больше показателя за... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T14:36+0300
2024-07-16T14:36+0300
2024-07-16T14:36+0300
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Микрофинансовые организации (МФО) в первом полугодии выставили на продажу рекордный объем долга - 58,6 миллиарда рублей, что на 66% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). "По итогам первого полугодия 2024 года рынок цессии в сегменте МФО достиг своего максимального значения - 58,6 миллиарда рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 66%. Объем закрытых сделок также вырос и находится по итогам 6 месяцев на уровне 42 миллиарда рублей, что больше прошлогоднего показателя на 33%", - рассказали в НАПКА. Такую динамику там объяснили совокупностью факторов, как внешнего характера (влияние законодательных изменений), так и внутреннего (рынок купли/продажи в сегменте МФО приобретает четкие правила игры, сопоставимые с банковской цессией). "Более того, среди самих покупателей (инвесторов) также появился интерес к работе именно с долгами МФО, что также повлияло на то, что объем предложений вырос. Однако в текущем полугодии мы зафиксировали резкий рост цены, что сразу отразилось на доле закрытых сделок", - сообщили в ассоциации. "Таким образом, скорее всего, в следующем квартале мы увидим корреляцию цены и рост доли закрытых сделок. То есть пока рынок купли/продажи долгов МФО находится на этапе своего становления и достижения взаимопонимания между продавцами и покупателями", - резюмировали в НАПКА.
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мфо, рекорд
МФО в первом полугодии выставили на продажу рекордный объем долга
НАПКА: МФО за полгода выставили на продажу рекордный объем долга в 58,6 млрд руб
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Микрофинансовые организации (МФО) в первом полугодии выставили на продажу рекордный объем долга - 58,6 миллиарда рублей, что на 66% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
"По итогам первого полугодия 2024 года рынок цессии в сегменте МФО достиг своего максимального значения - 58,6 миллиарда рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 66%. Объем закрытых сделок также вырос и находится по итогам 6 месяцев на уровне 42 миллиарда рублей, что больше прошлогоднего показателя на 33%", - рассказали в НАПКА.
Такую динамику там объяснили совокупностью факторов, как внешнего характера (влияние законодательных изменений), так и внутреннего (рынок купли/продажи в сегменте МФО приобретает четкие правила игры, сопоставимые с банковской цессией).
"Более того, среди самих покупателей (инвесторов) также появился интерес к работе именно с долгами МФО, что также повлияло на то, что объем предложений вырос. Однако в текущем полугодии мы зафиксировали резкий рост цены, что сразу отразилось на доле закрытых сделок", - сообщили в ассоциации.
"Таким образом, скорее всего, в следующем квартале мы увидим корреляцию цены и рост доли закрытых сделок. То есть пока рынок купли/продажи долгов МФО находится на этапе своего становления и достижения взаимопонимания между продавцами и покупателями", - резюмировали в НАПКА.
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