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Счетная палата выяснила, почему в России не достраивают дороги

Счетная палата выяснила, почему в России не достраивают дороги - 16.07.2024, ПРАЙМ

Счетная палата выяснила, почему в России не достраивают дороги

Счетная палата РФ проанализировала принимаемые Росавтодором меры для сокращения незавершенного дорожного строительства за период 2017-2023 годов и пришла к... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T05:22+0300

2024-07-16T05:22+0300

2024-07-16T05:23+0300

экономика

счетная палата

дорожное строительство

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Счетная палата РФ проанализировала принимаемые Росавтодором меры для сокращения незавершенного дорожного строительства за период 2017-2023 годов и пришла к выводу, что они недостаточно эффективны, что обусловлено отсутствием финансирования, решениями Росавтодора о нецелесообразности строительства, а также ошибками в проектных решениях и ненадлежащим качеством строительно-монтажных работ, говорится в материалах ведомства по итогам анализа. "Меры, принимаемые Росавтодором в целях сокращения незавершенного дорожного строительства, оказались недостаточно эффективны. Как показал проведенный Счетной палатой анализ, за период с 1 января 2017 года по 1 сентября 2023 года количество объектов в сфере дорожного хозяйства, строительство которых приостановлено, снизилось на 7 единиц, при этом их объем вырос с 3,6 млрд до 8,9 млрд рублей. Количество и объем проведенных, но не востребованных проектно-изыскательских работ (ПИР) увеличились соответственно с 959 до 1 062 единиц и с 11,6 млрд до 15,9 млрд рублей", - говорится в материалах. Таким образом, количество проблемных объектов (тех, строительство которых приостановлено, или объектов без подтверждающих завершение работ документов) на 1 сентября 2023 года составило 88 единиц (23,5%) с объемом капвложений на сумму почти 9 миллиардов. Количество проблемных затрат (на незавершенные и утратившие актуальность ПИР) составило 841 единицу (79,2%) на сумму 8,1 миллиарда рублей. Помимо этого, аудиторы отмечают, что количество разработанной, но нереализованной проектно-сметной документации (ПСД) на 1 сентября 2023 года составило 972 единицы, а объем затраченных на нее средств - почти 13 миллиардов рублей. При этом проектно-сметная документация по 780 объектам капстроительства на сумму 6,4 миллиарда рублей не может быть реализована в связи с утратой актуальности. ПРИЧИНЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ "По мнению Счетной палаты, основными причинами возникновения проблемных объектов в сфере дорожного строительства являются: отсутствие финансирования, решения Росавтодора о нецелесообразности строительства, ошибки в проектных решениях и ненадлежащее качество строительно-монтажных работ", - говорится в материалах. Причины значительного количества невостребованной проектно-сметной документации аудиторы связывают с избыточным планированием проектно-изыскательских работ, то есть стоимость их дальнейшей реализации превышает объемы бюджетных ассигнований, выделяемых Росавтодору на строительство и реконструкцию объектов дорожного хозяйства. "Указанные факты свидетельствуют о необходимости оптимизации расходов Росавтодора путем сокращения количества планируемой к разработке ПСД. Высвободившиеся средства федерального бюджета могут быть направлены на финансирование строительно-монтажных работ, что способствовало бы сокращению сроков реализации объектов, а также уменьшению расходов в связи с удорожанием строительных ресурсов", - отмечает аудитор Валерий Богомолов, чьи слова приводятся в материалах. Счетная палата в том числе указывает, что план Росавтодора по снижению объемов и количества незавершенного строительства не содержит механизмов, направленных на выполнение его пунктов в установленные сроки. "Так, в нем не определены ответственные исполнители, не предусмотрены мероприятия по комплексному техническому обследованию и строительно-технологическому аудиту объектов незавершенного строительства", - говорится в материалах. По результатам анализа Счетная палата рекомендовала правительству определить основания и критерии отбора объектов строительства, реконструкции и комплексного обустройства автомобильных дорог федерального значения, в том числе для выполнения проектно-изыскательских работ. Также контрольное ведомство считает необходимым провести инвентаризацию объектов незавершенного строительства в соответствии с требованиями нормативных и методических документов, восстановить отсутствующие первичные учетные документы и всю сопутствующую документацию.

https://1prime.ru/20240710/exeed--849983505.html

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счетная палата, дорожное строительство