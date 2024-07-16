https://1prime.ru/20240716/dorogi-850144674.html

Путин назвал одно из ключевых условий роста экономики России

Путин назвал одно из ключевых условий роста экономики России - 16.07.2024, ПРАЙМ

Путин назвал одно из ключевых условий роста экономики России

Президент России Владимир Путин заявил, что надежные дороги - одно из ключевых условий роста всей экономики страны. Развитие дорожной сети планируется во всех... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T11:27+0300

2024-07-16T11:27+0300

2024-07-16T11:27+0300

владимир путин

россия

дороги

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ТВЕРЬ, 16 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что надежные дороги - одно из ключевых условий роста всей экономики страны. Развитие дорожной сети планируется во всех городах и сельской местности. "Сегодня в Самарской и Тверской областях мы открываем новые участки важнейших дорог. Делаем еще один шаг в укреплении транспортной, экономической связанности регионов ", - сказал Путин на на 155-м километре трассы М-11 "Нева". Объект вводится с опережением графика. Северный обход - последний элемент для запуска скоростного движения от Санкт-Петербурга до Казани.

https://1prime.ru/20240716/putin-850143832.html

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владимир путин, россия, дороги