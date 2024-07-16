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Путин назвал одно из ключевых условий роста экономики России - 16.07.2024, ПРАЙМ
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Путин назвал одно из ключевых условий роста экономики России
Путин назвал одно из ключевых условий роста экономики России - 16.07.2024, ПРАЙМ
Путин назвал одно из ключевых условий роста экономики России
Президент России Владимир Путин заявил, что надежные дороги - одно из ключевых условий роста всей экономики страны. Развитие дорожной сети планируется во всех... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T11:27+0300
2024-07-16T11:27+0300
владимир путин
россия
дороги
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ТВЕРЬ, 16 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что надежные дороги - одно из ключевых условий роста всей экономики страны. Развитие дорожной сети планируется во всех городах и сельской местности. "Сегодня в Самарской и Тверской областях мы открываем новые участки важнейших дорог. Делаем еще один шаг в укреплении транспортной, экономической связанности регионов ", - сказал Путин на на 155-м километре трассы М-11 "Нева". Объект вводится с опережением графика. Северный обход - последний элемент для запуска скоростного движения от Санкт-Петербурга до Казани.
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владимир путин, россия, дороги
Владимир Путин, РОССИЯ, дороги
11:27 16.07.2024
 
Путин назвал одно из ключевых условий роста экономики России

Путин: надежные дороги - один из ключевых условий роста всей экономики России

Подмосковный лесничий пойдет под суд за взятку в 3 млн руб на прокладку дороги через лес
Подмосковный лесничий пойдет под суд за взятку в 3 млн руб на прокладку дороги через лес
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ТВЕРЬ, 16 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что надежные дороги - одно из ключевых условий роста всей экономики страны. Развитие дорожной сети планируется во всех городах и сельской местности.
"Сегодня в Самарской и Тверской областях мы открываем новые участки важнейших дорог. Делаем еще один шаг в укреплении транспортной, экономической связанности регионов ", - сказал Путин на на 155-м километре трассы М-11 "Нева".
Объект вводится с опережением графика. Северный обход - последний элемент для запуска скоростного движения от Санкт-Петербурга до Казани.
Президент РФ Владимир Путин управляет автомобилем - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
Путин проедет за рулем по участку Северного обхода Твери
11:19
 
Владимир ПутинРОССИЯдороги
 
 
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