https://1prime.ru/20240716/dorogi-850144674.html
Путин назвал одно из ключевых условий роста экономики России
Путин назвал одно из ключевых условий роста экономики России - 16.07.2024, ПРАЙМ
Путин назвал одно из ключевых условий роста экономики России
Президент России Владимир Путин заявил, что надежные дороги - одно из ключевых условий роста всей экономики страны. Развитие дорожной сети планируется во всех... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T11:27+0300
2024-07-16T11:27+0300
2024-07-16T11:27+0300
владимир путин
россия
дороги
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ТВЕРЬ, 16 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что надежные дороги - одно из ключевых условий роста всей экономики страны. Развитие дорожной сети планируется во всех городах и сельской местности. "Сегодня в Самарской и Тверской областях мы открываем новые участки важнейших дорог. Делаем еще один шаг в укреплении транспортной, экономической связанности регионов ", - сказал Путин на на 155-м километре трассы М-11 "Нева". Объект вводится с опережением графика. Северный обход - последний элемент для запуска скоростного движения от Санкт-Петербурга до Казани.
https://1prime.ru/20240716/putin-850143832.html
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владимир путин, россия, дороги
Владимир Путин, РОССИЯ, дороги
Путин назвал одно из ключевых условий роста экономики России
Путин: надежные дороги - один из ключевых условий роста всей экономики России
ТВЕРЬ, 16 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что надежные дороги - одно из ключевых условий роста всей экономики страны. Развитие дорожной сети планируется во всех городах и сельской местности.
"Сегодня в Самарской и Тверской областях мы открываем новые участки важнейших дорог. Делаем еще один шаг в укреплении транспортной, экономической связанности регионов ", - сказал Путин на на 155-м километре трассы М-11 "Нева".
Объект вводится с опережением графика. Северный обход - последний элемент для запуска скоростного движения от Санкт-Петербурга до Казани.
Путин проедет за рулем по участку Северного обхода Твери