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Цены на золото выросли в свете оптимизма по поводу снижения ставок ФРС

Цены на золото выросли в свете оптимизма по поводу снижения ставок ФРС - 16.07.2024, ПРАЙМ

Цены на золото выросли в свете оптимизма по поводу снижения ставок ФРС

Цены на золото во вторник слегка повысились. Комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла свидетельствуют в пользу снижения процентных ставок в сентябре... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T11:43+0300

2024-07-16T11:43+0300

2024-07-16T11:43+0300

рынки

рынок драгметаллов

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Цены на золото во вторник слегка повысились. Комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла свидетельствуют в пользу снижения процентных ставок в сентябре. Инвесторы также ждут данные по экономике США, чтобы прояснить перспективы денежно-кредитной политики.Спот-цены на золото к 04.24 по Гринвичу выросли на 0,2% до 2425,69 доллара за унцию. В понедельник цены достигли максимума с 20 мая, когда они поднялись до рекордного пика на уровне 2449,89 доллара.Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 0,1% до 2431,80 доллара."Пауэлл продолжает подготавливать почву для предстоящего смягчения денежно-кредитной политики. Снижение процентных ставок в сентябре уже в полной мере учтено в котировках на рынках, благодаря чему может сохраняться благоприятный настрой в отношении золота в преддверии этого решения", – заметил стратег IG Йип Джун Рон.Инвесторы сегодня в 12.30 по Гринвичу будут ждать данные по розничным продажам в США, а позднее на этой неделе рынок будет анализировать комментарии управляющих ФРС Кристофера Уоллера и Адрианы Куглер в поисках дополнительных ориентиров.Йип добавил, что в случае вялых розничных продаж цены на золото могут получить поддержку ввиду ожидания мягкой позиции ФРС, тогда как прорыв цен до недавнего максимума ознаменует продолжение более масштабного восходящего тренда, в результате чего можно будет следить за уровнем 2600 долларов.В Индии импорт платины за четыре недели с середины июня превзошел общий показатель за 2023 год, поскольку дилеры воспользовались лазейкой в правилах и зарегистрировали сплавы с примерно 90% золота как платину во избежание повышенных пошлин. Об этом рассказали Reuters представители власти и отрасли.Спот-цены на серебро снизились на 0,8% до 30,75 доллара за унцию, а платина снизилась в цене на 0,3% до 992,26 доллара, тогда как палладий вырос в цене на 0,4% до 954,18 доллара.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, рынок драгметаллов