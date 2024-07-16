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Цены на золото достигли рекордного максимума в ожидании снижения ставок ФРС

Цены на золото достигли рекордного максимума в ожидании снижения ставок ФРС - 16.07.2024, ПРАЙМ

Цены на золото достигли рекордного максимума в ожидании снижения ставок ФРС

Цены на золото во вторник выросли более чем на 1% и достигли рекордного максимума. Инвесторы устремились в активы-убежища после комментариев представителей... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T19:32+0300

2024-07-16T19:32+0300

2024-07-16T19:32+0300

рынки

рынок драгметаллов

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Цены на золото во вторник выросли более чем на 1% и достигли рекордного максимума. Инвесторы устремились в активы-убежища после комментариев представителей Федеральной резервной системы, укрепивших ожидания снижения процентных ставок ставки в США в сентябре.Спот-цены на золото к 15.01 по Гринвичу выросли на 1,3%, до 2452,29 доллара за унцию.Американские фьючерсы на золото на COMEX выросли на 1,2% до 2457,20 доллара."В настоящее время мы имеем стопроцентную вероятность снижения ставок в сентябре, а вчерашние комментарии председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла стимулируют рост на рынке золота", - говорит Барт Мелек из TD SecuritiesВ понедельник Пауэлл заявил, что недавние данные по инфляции поддержали уверенность руководителей центробанка в том, что ценовое давление находится на устойчивом пути вниз и останется низким.Серебро на рынке спот выросло в цене на 0,1% до 31,05 доллара.Платина снизилась на 0,2% до 992,63 доллара. Палладий подорожал на 0,8% до 958 долларов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, рынок драгметаллов