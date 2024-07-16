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Число вакансий на одну из массовых профессий увеличилось в четыре раза

Число вакансий на одну из массовых профессий увеличилось в четыре раза - 16.07.2024, ПРАЙМ

Число вакансий на одну из массовых профессий увеличилось в четыре раза

Вакансия сортировщика склада стала наиболее востребованной среди массовых профессий за 2023 год, передает РБК со ссылкой на данные сервиса "Авито Работа". | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T08:52+0300

2024-07-16T08:52+0300

2024-07-16T10:05+0300

экономика

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кадры

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Вакансия сортировщика склада стала наиболее востребованной среди массовых профессий за 2023 год, передает РБК со ссылкой на данные сервиса "Авито Работа".Отмечается, что спрос на эту должность вырос на 326 процентов по сравнению с прошлым годом, а средняя заработная плата составляет 65 374 рубля в месяц.По сведениям издания, также в топ-10 профессий с наибольшим ростом спроса вошли разнорабочий, стикеровщик, кладовщик, горничная, кухонный работник, официант, грузчик и продавец. Рост спроса на сотрудников в сфере складской логистики связан с электронной коммерцией и увеличением объемов товаров.В июне было также отмечено увеличение числа вакансий и предложений по зарплатам для должности секретаря и других офисных профессий, таких как ивент-менеджер, менеджер по продажам, брокер и менеджер по персоналу, заключили в издании.

https://1prime.ru/20240605/vakansii-848871011.html

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россия, вакансии, кадры