https://1prime.ru/20240716/ekonomika-850189676.html
В ЦБ зафиксировали уменьшение степени открытости российской экономики
В ЦБ зафиксировали уменьшение степени открытости российской экономики - 16.07.2024, ПРАЙМ
В ЦБ зафиксировали уменьшение степени открытости российской экономики
Аналитики ЦБ отмечают уменьшение степени открытости российской экономики – это выражается в снижении доли импорта и экспорта в ВВП, говорится в бюллетене... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T19:01+0300
2024-07-16T19:01+0300
2024-07-16T19:01+0300
банк россии
экономика рф
экспорт
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Аналитики ЦБ отмечают уменьшение степени открытости российской экономики – это выражается в снижении доли импорта и экспорта в ВВП, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России "О чем говорят тренды". Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией регулятора. "Происходящая под действием внешних и внутренних факторов структурная трансформация российской экономики влечет за собой ряд макроэкономических изменений. Их непросто идентифицировать и тем более количественно оценить. Можно отметить уменьшение степени открытости российской экономики, что выражается в снижении доли импорта и экспорта в ВВП и повышении роли внутреннего спроса и производства", - говорится в материалах. Также аналитики отмечают переключение на внутренние источники финансирования с внешних, "за исключением случаев, когда за формально внешним финансированием стоят российские резиденты".
https://1prime.ru/20240716/inflyatsiya-850189398.html
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экономика рф, экспорт, импорт
Банк России, экономика РФ, экспорт, импорт
В ЦБ зафиксировали уменьшение степени открытости российской экономики
ЦБ: открытость экономики уменьшилась, что видно по доле импорта и экспорта в ВВП
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Аналитики ЦБ отмечают уменьшение степени открытости российской экономики – это выражается в снижении доли импорта и экспорта в ВВП, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России "О чем говорят тренды".
Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией регулятора.
"Происходящая под действием внешних и внутренних факторов структурная трансформация российской экономики влечет за собой ряд макроэкономических изменений. Их непросто идентифицировать и тем более количественно оценить. Можно отметить уменьшение степени открытости российской экономики, что выражается в снижении доли импорта и экспорта в ВВП и повышении роли внутреннего спроса и производства", - говорится в материалах.
Также аналитики отмечают переключение на внутренние источники финансирования с внешних, "за исключением случаев, когда за формально внешним финансированием стоят российские резиденты".
В ЦБ рассказали, что нужно для возвращения инфляции к цели