https://1prime.ru/20240716/ekonomika-850189676.html

В ЦБ зафиксировали уменьшение степени открытости российской экономики

В ЦБ зафиксировали уменьшение степени открытости российской экономики - 16.07.2024, ПРАЙМ

В ЦБ зафиксировали уменьшение степени открытости российской экономики

Аналитики ЦБ отмечают уменьшение степени открытости российской экономики – это выражается в снижении доли импорта и экспорта в ВВП, говорится в бюллетене... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T19:01+0300

2024-07-16T19:01+0300

2024-07-16T19:01+0300

банк россии

экономика рф

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импорт

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Аналитики ЦБ отмечают уменьшение степени открытости российской экономики – это выражается в снижении доли импорта и экспорта в ВВП, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России "О чем говорят тренды". Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией регулятора. "Происходящая под действием внешних и внутренних факторов структурная трансформация российской экономики влечет за собой ряд макроэкономических изменений. Их непросто идентифицировать и тем более количественно оценить. Можно отметить уменьшение степени открытости российской экономики, что выражается в снижении доли импорта и экспорта в ВВП и повышении роли внутреннего спроса и производства", - говорится в материалах. Также аналитики отмечают переключение на внутренние источники финансирования с внешних, "за исключением случаев, когда за формально внешним финансированием стоят российские резиденты".

https://1prime.ru/20240716/inflyatsiya-850189398.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

экономика рф, экспорт, импорт