https://1prime.ru/20240716/ekonomika-850190769.html

В ЦБ отметили сохранение перегрева российской экономики

В ЦБ отметили сохранение перегрева российской экономики - 16.07.2024, ПРАЙМ

В ЦБ отметили сохранение перегрева российской экономики

ВВП РФ по итогам второго квартала увеличился на 0,8% к уровню первого квартала с поправкой на сезонность, что указывает на сохранение перегрева в экономике,... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T19:34+0300

2024-07-16T19:34+0300

2024-07-16T19:34+0300

банк россии

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. ВВП РФ по итогам второго квартала увеличился на 0,8% к уровню первого квартала с поправкой на сезонность, что указывает на сохранение перегрева в экономике, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России "О чем говорят тренды". Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией регулятора. "За счет активного роста в мае-июне ВВП по итогам второго квартала увеличился, по нашей оценке, на 0,8% к уровню I квартала с поправкой на сезонность. Такое расширение экономики в сочетании с повышением роста цен указывает как минимум на сохранение перегрева в экономике, когда предложение товаров и услуг не успевает увеличиться, чтобы удовлетворить спрос",- сказано в материалах. Аналитики ЦБ отмечают, что рост по-прежнему прежде всего обеспечивается стабильной динамикой частного спроса. При этом, согласно данным финансовых потоков платежной системы Банка России, увеличилась поддержка экономики со стороны государственного и внешнего спроса. На фоне возобновления роста экспортных заказов и активизации госзакупок оптимизм предприятий удерживается на высоком уровне, хотя и неоднороден по отраслям.

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