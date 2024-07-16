Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЦБ отметили сохранение перегрева российской экономики - 16.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240716/ekonomika-850190769.html
В ЦБ отметили сохранение перегрева российской экономики
В ЦБ отметили сохранение перегрева российской экономики - 16.07.2024, ПРАЙМ
В ЦБ отметили сохранение перегрева российской экономики
ВВП РФ по итогам второго квартала увеличился на 0,8% к уровню первого квартала с поправкой на сезонность, что указывает на сохранение перегрева в экономике,... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T19:34+0300
2024-07-16T19:34+0300
банк россии
экономика рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/34/840753493_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_31659309dc252eed019249774e5a0b94.jpg
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. ВВП РФ по итогам второго квартала увеличился на 0,8% к уровню первого квартала с поправкой на сезонность, что указывает на сохранение перегрева в экономике, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России "О чем говорят тренды". Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией регулятора. "За счет активного роста в мае-июне ВВП по итогам второго квартала увеличился, по нашей оценке, на 0,8% к уровню I квартала с поправкой на сезонность. Такое расширение экономики в сочетании с повышением роста цен указывает как минимум на сохранение перегрева в экономике, когда предложение товаров и услуг не успевает увеличиться, чтобы удовлетворить спрос",- сказано в материалах. Аналитики ЦБ отмечают, что рост по-прежнему прежде всего обеспечивается стабильной динамикой частного спроса. При этом, согласно данным финансовых потоков платежной системы Банка России, увеличилась поддержка экономики со стороны государственного и внешнего спроса. На фоне возобновления роста экспортных заказов и активизации госзакупок оптимизм предприятий удерживается на высоком уровне, хотя и неоднороден по отраслям.
https://1prime.ru/20240716/ekonomika-850189676.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84075/34/840753493_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_a43fb10000f0264b491453230417111d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
экономика рф
Банк России, экономика РФ
19:34 16.07.2024
 
В ЦБ отметили сохранение перегрева российской экономики

ЦБ: рост ВВП РФ во II квартале на 0,8% говорит о сохранении перегрева экономики

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание ЦБ РФ
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. ВВП РФ по итогам второго квартала увеличился на 0,8% к уровню первого квартала с поправкой на сезонность, что указывает на сохранение перегрева в экономике, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России "О чем говорят тренды".
Мнение департамента может не совпадать с официальной позицией регулятора.
"За счет активного роста в мае-июне ВВП по итогам второго квартала увеличился, по нашей оценке, на 0,8% к уровню I квартала с поправкой на сезонность. Такое расширение экономики в сочетании с повышением роста цен указывает как минимум на сохранение перегрева в экономике, когда предложение товаров и услуг не успевает увеличиться, чтобы удовлетворить спрос",- сказано в материалах.
Аналитики ЦБ отмечают, что рост по-прежнему прежде всего обеспечивается стабильной динамикой частного спроса. При этом, согласно данным финансовых потоков платежной системы Банка России, увеличилась поддержка экономики со стороны государственного и внешнего спроса. На фоне возобновления роста экспортных заказов и активизации госзакупок оптимизм предприятий удерживается на высоком уровне, хотя и неоднороден по отраслям.
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
В ЦБ зафиксировали уменьшение степени открытости российской экономики
19:01
 
Банк Россииэкономика РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала