https://1prime.ru/20240716/elektrosnabzhenie-850196270.html
В Северной Осетии полностью восстановили электроснабжение
В Северной Осетии полностью восстановили электроснабжение - 16.07.2024, ПРАЙМ
В Северной Осетии полностью восстановили электроснабжение
Электроснабжение в Северной Осетии восстановлено после введения графиков временного отключения из-за сбоя на Ростовской АЭС, сообщило министерство ЖКХ региона. | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T23:23+0300
2024-07-16T23:23+0300
2024-07-16T23:23+0300
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НАЛЬЧИК, 16 июл – ПРАЙМ. Электроснабжение в Северной Осетии восстановлено после введения графиков временного отключения из-за сбоя на Ростовской АЭС, сообщило министерство ЖКХ региона. Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщило, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС. График временного отключения электроэнергии был введен в Ставропольском крае, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "Электроснабжение по всей республике полностью восстановлено", - говорится в сообщении.
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энергетика рф, северная осетия
Происшествия, энергетика РФ, Северная Осетия
В Северной Осетии полностью восстановили электроснабжение
Министерство ЖКХ Северной Осетии: электроснабжение региона восстановили
НАЛЬЧИК, 16 июл – ПРАЙМ. Электроснабжение в Северной Осетии восстановлено после введения графиков временного отключения из-за сбоя на Ростовской АЭС, сообщило министерство ЖКХ региона.
Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщило, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС. График временного отключения электроэнергии был введен в Ставропольском крае, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.
"Электроснабжение по всей республике полностью восстановлено", - говорится в сообщении.
На Ставрополье отменили временные ограничения потребления электроэнергии