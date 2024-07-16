https://1prime.ru/20240716/elektrosnabzhenie-850196270.html

В Северной Осетии полностью восстановили электроснабжение

В Северной Осетии полностью восстановили электроснабжение - 16.07.2024, ПРАЙМ

В Северной Осетии полностью восстановили электроснабжение

Электроснабжение в Северной Осетии восстановлено после введения графиков временного отключения из-за сбоя на Ростовской АЭС, сообщило министерство ЖКХ региона. | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T23:23+0300

2024-07-16T23:23+0300

2024-07-16T23:23+0300

происшествия

энергетика рф

северная осетия

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НАЛЬЧИК, 16 июл – ПРАЙМ. Электроснабжение в Северной Осетии восстановлено после введения графиков временного отключения из-за сбоя на Ростовской АЭС, сообщило министерство ЖКХ региона. Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщило, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС. График временного отключения электроэнергии был введен в Ставропольском крае, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "Электроснабжение по всей республике полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20240716/stavropole-850196028.html

северная осетия

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энергетика рф, северная осетия