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В Северной Осетии полностью восстановили электроснабжение - 16.07.2024, ПРАЙМ
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В Северной Осетии полностью восстановили электроснабжение
В Северной Осетии полностью восстановили электроснабжение - 16.07.2024, ПРАЙМ
В Северной Осетии полностью восстановили электроснабжение
Электроснабжение в Северной Осетии восстановлено после введения графиков временного отключения из-за сбоя на Ростовской АЭС, сообщило министерство ЖКХ региона. | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T23:23+0300
2024-07-16T23:23+0300
происшествия
энергетика рф
северная осетия
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НАЛЬЧИК, 16 июл – ПРАЙМ. Электроснабжение в Северной Осетии восстановлено после введения графиков временного отключения из-за сбоя на Ростовской АЭС, сообщило министерство ЖКХ региона. Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщило, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС. График временного отключения электроэнергии был введен в Ставропольском крае, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "Электроснабжение по всей республике полностью восстановлено", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20240716/stavropole-850196028.html
северная осетия
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энергетика рф, северная осетия
Происшествия, энергетика РФ, Северная Осетия
23:23 16.07.2024
 
В Северной Осетии полностью восстановили электроснабжение

Министерство ЖКХ Северной Осетии: электроснабжение региона восстановили

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Россети реконструируют четыре магистральные ЛЭП
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НАЛЬЧИК, 16 июл – ПРАЙМ. Электроснабжение в Северной Осетии восстановлено после введения графиков временного отключения из-за сбоя на Ростовской АЭС, сообщило министерство ЖКХ региона.
Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщило, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС. График временного отключения электроэнергии был введен в Ставропольском крае, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.
"Электроснабжение по всей республике полностью восстановлено", - говорится в сообщении.
Трансформаторная площадка ТЭЦ в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
На Ставрополье отменили временные ограничения потребления электроэнергии
Вчера, 23:20
 
Происшествияэнергетика РФСеверная Осетия
 
 
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