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В ЦБ назвали стоимость размещенных с начала года замещающих облигаций

В ЦБ назвали стоимость размещенных с начала года замещающих облигаций - 16.07.2024, ПРАЙМ

В ЦБ назвали стоимость размещенных с начала года замещающих облигаций

Российские эмитенты с начала года разместили замещающие облигации на 466 миллиардов рублей, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T18:41+0300

2024-07-16T18:41+0300

2024-07-16T18:41+0300

банк россии

замещающие облигации

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Российские эмитенты с начала года разместили замещающие облигации на 466 миллиардов рублей, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды". Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России. "В июне завершился перевод основной части корпоративных еврооблигаций в отечественную инфраструктуру путем выпуска замещающих облигаций. Наиболее активными в данном процессе были банки. Всего с начала года российские эмитенты разместили замещающие облигации на 466 миллиардов рублей, из которых половина была размещена банками в июне. Основная часть бумаг номинирована в долларах США, однако все выплаты по ним осуществляются в рублях через российские депозитарии", - говорится в бюллетене. "В дальнейшем участники рынка ожидают начала процесса замещения еврооблигаций Минфина России", - продолжают аналитики. В соответствии с указом президента, российские компании должны были завершить процесс выпуска замещающих облигаций до 1 июля 2024 года.

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замещающие облигации