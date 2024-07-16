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В ЦБ назвали стоимость размещенных с начала года замещающих облигаций
В ЦБ назвали стоимость размещенных с начала года замещающих облигаций - 16.07.2024, ПРАЙМ
В ЦБ назвали стоимость размещенных с начала года замещающих облигаций
Российские эмитенты с начала года разместили замещающие облигации на 466 миллиардов рублей, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T18:41+0300
2024-07-16T18:41+0300
2024-07-16T18:41+0300
банк россии
замещающие облигации
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Российские эмитенты с начала года разместили замещающие облигации на 466 миллиардов рублей, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды". Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России. "В июне завершился перевод основной части корпоративных еврооблигаций в отечественную инфраструктуру путем выпуска замещающих облигаций. Наиболее активными в данном процессе были банки. Всего с начала года российские эмитенты разместили замещающие облигации на 466 миллиардов рублей, из которых половина была размещена банками в июне. Основная часть бумаг номинирована в долларах США, однако все выплаты по ним осуществляются в рублях через российские депозитарии", - говорится в бюллетене. "В дальнейшем участники рынка ожидают начала процесса замещения еврооблигаций Минфина России", - продолжают аналитики. В соответствии с указом президента, российские компании должны были завершить процесс выпуска замещающих облигаций до 1 июля 2024 года.
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замещающие облигации
Банк России, замещающие облигации
В ЦБ назвали стоимость размещенных с начала года замещающих облигаций
ЦБ: эмитенты РФ с начала года разместили замещающие облигации на 466 млрд руб
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Российские эмитенты с начала года разместили замещающие облигации на 466 миллиардов рублей, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".
Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией Банка России.
"В июне завершился перевод основной части корпоративных еврооблигаций в отечественную инфраструктуру путем выпуска замещающих облигаций. Наиболее активными в данном процессе были банки. Всего с начала года российские эмитенты разместили замещающие облигации на 466 миллиардов рублей, из которых половина была размещена банками в июне. Основная часть бумаг номинирована в долларах США, однако все выплаты по ним осуществляются в рублях через российские депозитарии", - говорится в бюллетене.
"В дальнейшем участники рынка ожидают начала процесса замещения еврооблигаций Минфина России", - продолжают аналитики.
В соответствии с указом президента, российские компании должны были завершить процесс выпуска замещающих облигаций до 1 июля 2024 года.
Большинство частных инвесторов ожидают роста ключевой ставки ЦБ РФ