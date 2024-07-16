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В ряде регионов России выросла стоимость электроэнергии

В ряде регионов России выросла стоимость электроэнергии - 16.07.2024, ПРАЙМ

В ряде регионов России выросла стоимость электроэнергии

Стоимость электроэнергии на оптовом рынке РФ в первой ценовой зоне (Европейская часть РФ и Урал) из-за жары с начала июля выросла на 11,5% по сравнению с июнем, | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T11:51+0300

2024-07-16T11:51+0300

2024-07-16T11:51+0300

энергетика

россия

электричество

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Стоимость электроэнергии на оптовом рынке РФ в первой ценовой зоне (Европейская часть РФ и Урал) из-за жары с начала июля выросла на 11,5% по сравнению с июнем, до 1835 рублей за МВт.ч, исключение составила лишь энергосистема Северо-Запада (-11% за отчетный период), прокомментировали РИА Новости в "Совете рынка" (регулятор энергорынка). "В июле 2024 года (в период с 1 по 15 июля) относительно июня 2024 года в первой ценовой зоне индекс РСВ (рынок на сутки вперед, сегмент энергорынка - ред.) вырос на 11,5% (+189 руб./МВт∙ч до 1835,3 руб./МВт∙ч) вследствие увеличения спроса по территории (+3,7 ГВт·ч в среднем за час) на фоне повышения в ряде регионов температуры наружного воздуха до рекордных значений", - сообщил "Совет рынка". Там также отметили, что "восходящая динамика наблюдалась во всех ОЭС (объединенных энергосистемах) ценовой зоны, за исключением ОЭС Северо-Запада (-11%)". Наибольший рост цен был отмечен в энергосистеме Юга (+34%) из-за увеличения спроса на электроэнергию (+1,8 ГВт.ч) при меньшем росте предложения (+0,35 ГВт.ч) в условиях сокращения выработки АЭС (-0,8 ГВт.ч) и ГЭС (-0,4 ГВт.ч) и действия сетевых ограничений на переток электроэнергии, пояснил энергорегулятор. "Дополнительным фактором роста индекса РСВ в энергосистеме Юга являлось увеличение средневзвешенной цены в заявках ТЭС территории (+6,8%), происходившее в том числе при повышении цен на газ (предельный минимальный уровень оптовых цен на газ с 1 июля увеличился на 11,2%", - отметили в "Совете рынка". По данным энергорегулятора, рост средневзвешенной цены в заявках ТЭС по первой ценовой зоне в целом составил 8,6%. На стоимости электроэнергии для населения, тарифы для которого устанавливаются региональными регуляторами, динамика оптовых цен не сказывается.

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россия, электричество