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На Юге России ввели ограничения энергопотребления - 16.07.2024, ПРАЙМ
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На Юге России ввели ограничения энергопотребления
На Юге России ввели ограничения энергопотребления - 16.07.2024, ПРАЙМ
На Юге России ввели ограничения энергопотребления
Ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС, сообщило Минэнерго РФ. | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T16:44+0300
2024-07-16T16:44+0300
энергетика
россия
энергопотребление
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС, сообщило Минэнерго РФ. "В энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт", - говорится в сообщении.
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россия, энергопотребление
Энергетика, РОССИЯ, Энергопотребление
16:44 16.07.2024
 
На Юге России ввели ограничения энергопотребления

Минэнерго: ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга РФ

© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкГорода России. Ростов-на-Дону
Города России. Ростов-на-Дону - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС, сообщило Минэнерго РФ.
"В энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт", - говорится в сообщении.
 
ЭнергетикаРОССИЯЭнергопотребление
 
 
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