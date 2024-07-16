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На Юге России ввели ограничения энергопотребления

На Юге России ввели ограничения энергопотребления - 16.07.2024, ПРАЙМ

На Юге России ввели ограничения энергопотребления

Ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС, сообщило Минэнерго РФ. | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T16:44+0300

2024-07-16T16:44+0300

2024-07-16T16:44+0300

энергетика

россия

энергопотребление

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС, сообщило Минэнерго РФ. "В энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт", - говорится в сообщении.

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россия, энергопотребление