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На Юге России ввели ограничения энергопотребления
На Юге России ввели ограничения энергопотребления - 16.07.2024, ПРАЙМ
На Юге России ввели ограничения энергопотребления
Ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС, сообщило Минэнерго РФ. | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T16:44+0300
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2024-07-16T16:44+0300
энергетика
россия
энергопотребление
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС, сообщило Минэнерго РФ. "В энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт", - говорится в сообщении.
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россия, энергопотребление
Энергетика, РОССИЯ, Энергопотребление
На Юге России ввели ограничения энергопотребления
Минэнерго: ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга РФ
МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС, сообщило Минэнерго РФ.
"В энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт", - говорится в сообщении.