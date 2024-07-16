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В Карачаево-Черкесии ввели графики ограничения потребления энергии - 16.07.2024, ПРАЙМ
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В Карачаево-Черкесии ввели графики ограничения потребления энергии
В Карачаево-Черкесии ввели графики ограничения потребления энергии - 16.07.2024, ПРАЙМ
В Карачаево-Черкесии ввели графики ограничения потребления энергии
В Карачаево-Черкесии ввели временные графики ограничения потребления электричества на фоне сбоя на Ростовской АЭС. Об этом сообщил глава региона Рашид Темрезов. | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T21:10+0300
2024-07-16T21:10+0300
происшествия
энергетика рф
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НАЛЬЧИК, 16 июл – ПРАЙМ.В Карачаево-Черкесии ввели временные графики ограничения потребления электричества на фоне сбоя на Ростовской АЭС. Об этом сообщил глава региона Рашид Темрезов. Ранее во вторник Минэнерго России сообщило, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга страны после сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС. "Сегодня произошел сбой генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. В связи с этим в ряде регионов, в том числе в Карачаево-Черкесии ведены временные графики ограничения потребления", — написал Темрезов в своем Telegram-канале. Он отметил, что по мере естественного снижения потребления относительно дневного максимума, объем ограничения будет снижаться – энергоснабжение будет восстановлено. По его словам, ориентировочно восстановление обратной подачи электроэнергии потребителям запланировано после 22.00. Темрезов добавил, что держит ситуацию на личном контроле. Ранее сообщалось, что графики временного отключения электроэнергии ввели в Ставропольском крае, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.
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энергетика рф, ограничения, электроэнергия
Происшествия, энергетика РФ, ограничения, электроэнергия
21:10 16.07.2024
 
В Карачаево-Черкесии ввели графики ограничения потребления энергии

В КЧР временно ограничили потребление энергии из-за сбоя на Ростовской АЭС

© РИА Новости . Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВысоковольтные линии электропередачи
Высоковольтные линии электропередачи - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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НАЛЬЧИК, 16 июл – ПРАЙМ.В Карачаево-Черкесии ввели временные графики ограничения потребления электричества на фоне сбоя на Ростовской АЭС. Об этом сообщил глава региона Рашид Темрезов.
Ранее во вторник Минэнерго России сообщило, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга страны после сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС.
"Сегодня произошел сбой генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. В связи с этим в ряде регионов, в том числе в Карачаево-Черкесии ведены временные графики ограничения потребления", — написал Темрезов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что по мере естественного снижения потребления относительно дневного максимума, объем ограничения будет снижаться – энергоснабжение будет восстановлено. По его словам, ориентировочно восстановление обратной подачи электроэнергии потребителям запланировано после 22.00.
Темрезов добавил, что держит ситуацию на личном контроле.
Ранее сообщалось, что графики временного отключения электроэнергии ввели в Ставропольском крае, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.
ЛЭП. Россия
В Кабардино-Балкарии ввели временные отключения электроэнергии
21:04
 
Происшествияэнергетика РФограниченияэлектроэнергия
 
 
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