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В энергосистеме юга России снизили объем временных ограничений - 16.07.2024, ПРАЙМ
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В энергосистеме юга России снизили объем временных ограничений
В энергосистеме юга России снизили объем временных ограничений - 16.07.2024, ПРАЙМ
В энергосистеме юга России снизили объем временных ограничений
Объем временных ограничений в энергосистеме юга РФ снижен с 1,5 ГВт на 500 МВт в результате оптимизации режима работы сети, сообщило Минэнерго РФ. | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T17:07+0300
2024-07-16T17:15+0300
энергетика
россия
энергосистема
ограничения
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МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Объем временных ограничений в энергосистеме юга РФ снижен с 1,5 ГВт на 500 МВт в результате оптимизации режима работы сети, сообщило Минэнерго РФ."В результате оперативных действий по оптимизации режима работы сети объём временных ограничений в энергосистеме Юга снижен на 500 МВт", - отмечается в сообщении.Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщало, что в энергосистеме Юга России 16 июля из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы были введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт.
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россия, энергосистема, ограничения
Энергетика, РОССИЯ, энергосистема, ограничения
17:07 16.07.2024 (обновлено: 17:15 16.07.2024)
 
В энергосистеме юга России снизили объем временных ограничений

Минэнерго: объем временных ограничений в энергосистеме юга РФ снизили на 500 МВт

© РИА Новости . Евгений Переверзев | Перейти в медиабанкОпоры ЛЭП
Опоры ЛЭП - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости . Евгений Переверзев
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МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Объем временных ограничений в энергосистеме юга РФ снижен с 1,5 ГВт на 500 МВт в результате оптимизации режима работы сети, сообщило Минэнерго РФ.
"В результате оперативных действий по оптимизации режима работы сети объём временных ограничений в энергосистеме Юга снижен на 500 МВт", - отмечается в сообщении.
Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщало, что в энергосистеме Юга России 16 июля из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы были введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт.
Ялта, Крым - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
"Крымэнерго" предупредила об отключениях в городах и поселках полуострова
17:13
 
ЭнергетикаРОССИЯэнергосистемаограничения
 
 
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