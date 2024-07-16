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В энергосистеме юга России снизили объем временных ограничений
В энергосистеме юга России снизили объем временных ограничений - 16.07.2024, ПРАЙМ
В энергосистеме юга России снизили объем временных ограничений
Объем временных ограничений в энергосистеме юга РФ снижен с 1,5 ГВт на 500 МВт в результате оптимизации режима работы сети, сообщило Минэнерго РФ. | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T17:07+0300
2024-07-16T17:07+0300
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энергетика
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МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Объем временных ограничений в энергосистеме юга РФ снижен с 1,5 ГВт на 500 МВт в результате оптимизации режима работы сети, сообщило Минэнерго РФ."В результате оперативных действий по оптимизации режима работы сети объём временных ограничений в энергосистеме Юга снижен на 500 МВт", - отмечается в сообщении.Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщало, что в энергосистеме Юга России 16 июля из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы были введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт.
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россия, энергосистема, ограничения
Энергетика, РОССИЯ, энергосистема, ограничения
В энергосистеме юга России снизили объем временных ограничений
Минэнерго: объем временных ограничений в энергосистеме юга РФ снизили на 500 МВт
МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Объем временных ограничений в энергосистеме юга РФ снижен с 1,5 ГВт на 500 МВт в результате оптимизации режима работы сети, сообщило Минэнерго РФ.
"В результате оперативных действий по оптимизации режима работы сети объём временных ограничений в энергосистеме Юга снижен на 500 МВт", - отмечается в сообщении.
Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщало, что в энергосистеме Юга России 16 июля из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС, в условиях повышенных нагрузок на энергосистему с целью сохранения устойчивости энергосистемы были введены временные графики ограничения потребления на 1,5 ГВт.
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