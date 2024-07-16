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Турция рассчитывает развивать отношения с Россией и Китаем
Турция рассчитывает развивать отношения с Россией и Китаем - 16.07.2024, ПРАЙМ
Турция рассчитывает развивать отношения с Россией и Китаем
Анкара рассчитывает развивать отношения с Москвой и Пекином во всех областях — от торговли до туризма, заявил в своем обращении к нации после заседания кабинета | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T18:30+0300
2024-07-16T18:30+0300
2024-07-16T18:50+0300
политика
турция
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международные отношения
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АНКАРА, 16 июл – ПРАЙМ. Анкара рассчитывает развивать отношения с Москвой и Пекином во всех областях — от торговли до туризма, заявил в своем обращении к нации после заседания кабинета министров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Он отметил, что у турецкой стороны был очень насыщенный поток встреч и визитов в области внешней политики. "Во-первых, мы побывали в Астане, столице Казахстана, в качестве почётного гостя 24-го саммита Шанхайской организации сотрудничества. Там мы провели важнейшие контакты, которые приведут к очень благоприятным результатам. Мы полны решимости улучшить наше сотрудничество с Россией и Китаем во всех областях — от торговли, туризма, транспорта до инвестиций", — сказал Эрдоган. По его словам, Анкара стремится вывести двустороннюю торговлю на более сбалансированный и устойчивый уровень с инвестиционными партнерами и двери страны "широко открыты для всех видов инвестиций, которые обеспечат добавленную стоимость для экономики". "При условии, что инвестиционный вопрос не будет использоваться в качестве политического рычага", — добавил турецкий лидер.Он также прокомментировал попытки давления на Анкару во внешней политике. Эрдоган подчеркнул, что Турция — это страна, "которую невозможно втиснуть в один блок в силу ее географических, человеческих, экономических и исторических связей". "Насколько важно для нас улучшить отношения с западным миром, настолько же важно для нас укрепить сотрудничество с Азией, Африкой и Латинской Америкой. Мы не позволяем никому загонять нас в узкие рамки. Мы не отворачиваемся от Востока ради Запада и не пренебрегаем Западом ради Востока", — пояснил он.Кроме того, он сообщил, что в течение последних 22 лет Анкара предприняла "исторические шаги по расширению сферы влияния Турции"."На основе взаимного уважения и общих интересов мы укрепили наши отношения даже с теми странами, которые ранее были настроены против нас. Мы добились всего этого, несмотря на дебаты об оси, разжигаемые определенными кругами. Мы придаём большое значение увеличению числа наших друзей. В то время, когда борьба за распределение между великими державами ускоряется, для Турции не просто предпочтительно, а необходимо установить новые уравнения во внешней политике. Мы видим, что эти инициативы нужны как нашим соседям, так и другим странам", — сказал турецкий лидер.
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турция, реджеп тайип эрдоган, международные отношения
Политика, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, международные отношения
Турция рассчитывает развивать отношения с Россией и Китаем
Эрдоган: Анкара рассчитывает развивать отношения с Москвой и Пекином
АНКАРА, 16 июл – ПРАЙМ. Анкара рассчитывает развивать отношения с Москвой и Пекином во всех областях — от торговли до туризма, заявил в своем обращении к нации после заседания кабинета министров президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Он отметил, что у турецкой стороны был очень насыщенный поток встреч и визитов в области внешней политики.
"Во-первых, мы побывали в Астане, столице Казахстана, в качестве почётного гостя 24-го саммита Шанхайской организации сотрудничества. Там мы провели важнейшие контакты, которые приведут к очень благоприятным результатам. Мы полны решимости улучшить наше сотрудничество с Россией и Китаем во всех областях — от торговли, туризма, транспорта до инвестиций", — сказал Эрдоган.
По его словам, Анкара стремится вывести двустороннюю торговлю на более сбалансированный и устойчивый уровень с инвестиционными партнерами и двери страны "широко открыты для всех видов инвестиций, которые обеспечат добавленную стоимость для экономики".
"При условии, что инвестиционный вопрос не будет использоваться в качестве политического рычага", — добавил турецкий лидер.
Он также прокомментировал попытки давления на Анкару во внешней политике. Эрдоган подчеркнул, что Турция — это страна, "которую невозможно втиснуть в один блок в силу ее географических, человеческих, экономических и исторических связей".
"Насколько важно для нас улучшить отношения с западным миром, настолько же важно для нас укрепить сотрудничество с Азией, Африкой и Латинской Америкой. Мы не позволяем никому загонять нас в узкие рамки. Мы не отворачиваемся от Востока ради Запада и не пренебрегаем Западом ради Востока", — пояснил он.
Кроме того, он сообщил, что в течение последних 22 лет Анкара предприняла "исторические шаги по расширению сферы влияния Турции".
"На основе взаимного уважения и общих интересов мы укрепили наши отношения даже с теми странами, которые ранее были настроены против нас. Мы добились всего этого, несмотря на дебаты об оси, разжигаемые определенными кругами. Мы придаём большое значение увеличению числа наших друзей. В то время, когда борьба за распределение между великими державами ускоряется, для Турции не просто предпочтительно, а необходимо установить новые уравнения во внешней политике. Мы видим, что эти инициативы нужны как нашим соседям, так и другим странам", — сказал турецкий лидер.
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