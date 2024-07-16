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ФАС оштрафовала газораспределительные организации на 174 миллиона рублей - 16.07.2024, ПРАЙМ
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ФАС оштрафовала газораспределительные организации на 174 миллиона рублей
ФАС оштрафовала газораспределительные организации на 174 миллиона рублей - 16.07.2024, ПРАЙМ
ФАС оштрафовала газораспределительные организации на 174 миллиона рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) за первое полугодие оштрафовала газораспределительные организации на 174 миллиона рублей, сообщило ведомство. | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T10:35+0300
2024-07-16T10:35+0300
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) за первое полугодие оштрафовала газораспределительные организации на 174 миллиона рублей, сообщило ведомство. "ФАС за 1-е полугодие 2024 года оштрафовала газораспределительные организации на 174 миллиона рублей. Служба выявила 390 нарушений в рамках социальной газификации и 98 в рамках стандартного техприсоединения к газу", - говорится в сообщении. В первом полугодии прошлого года штрафы составили 159,8 миллиона рублей, таким образом, сумма выросла на 8,9%. Служба отметила, что продолжает контролировать ситуацию взаимодействия потребителей и компаний. Федеральная антимонопольная служба за 2023 год выявила более 1 тысячи нарушений и оштрафовала газораспределителей на 356,9 миллиона рублей - за уклонение от заключения договора, затягивание сроков подключения газа или навязывание его невыгодных условий.
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фас рф, газ, штраф
ФАС РФ, Газ, штраф
10:35 16.07.2024
 
ФАС оштрафовала газораспределительные организации на 174 миллиона рублей

ФАС за I полугодие оштрафовала газораспределительные организации на 174 млн руб

© Unsplash/Avinash ShetГазовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Avinash Shet
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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) за первое полугодие оштрафовала газораспределительные организации на 174 миллиона рублей, сообщило ведомство.
"ФАС за 1-е полугодие 2024 года оштрафовала газораспределительные организации на 174 миллиона рублей. Служба выявила 390 нарушений в рамках социальной газификации и 98 в рамках стандартного техприсоединения к газу", - говорится в сообщении. В первом полугодии прошлого года штрафы составили 159,8 миллиона рублей, таким образом, сумма выросла на 8,9%.
Служба отметила, что продолжает контролировать ситуацию взаимодействия потребителей и компаний.
Федеральная антимонопольная служба за 2023 год выявила более 1 тысячи нарушений и оштрафовала газораспределителей на 356,9 миллиона рублей - за уклонение от заключения договора, затягивание сроков подключения газа или навязывание его невыгодных условий.
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