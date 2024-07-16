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ФАС оштрафовала газораспределительные организации на 174 миллиона рублей

ФАС оштрафовала газораспределительные организации на 174 миллиона рублей - 16.07.2024, ПРАЙМ

ФАС оштрафовала газораспределительные организации на 174 миллиона рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) за первое полугодие оштрафовала газораспределительные организации на 174 миллиона рублей, сообщило ведомство. | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T10:35+0300

2024-07-16T10:35+0300

2024-07-16T10:35+0300

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газ

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МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) за первое полугодие оштрафовала газораспределительные организации на 174 миллиона рублей, сообщило ведомство. "ФАС за 1-е полугодие 2024 года оштрафовала газораспределительные организации на 174 миллиона рублей. Служба выявила 390 нарушений в рамках социальной газификации и 98 в рамках стандартного техприсоединения к газу", - говорится в сообщении. В первом полугодии прошлого года штрафы составили 159,8 миллиона рублей, таким образом, сумма выросла на 8,9%. Служба отметила, что продолжает контролировать ситуацию взаимодействия потребителей и компаний. Федеральная антимонопольная служба за 2023 год выявила более 1 тысячи нарушений и оштрафовала газораспределителей на 356,9 миллиона рублей - за уклонение от заключения договора, затягивание сроков подключения газа или навязывание его невыгодных условий.

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фас рф, газ, штраф