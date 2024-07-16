Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ТЕРСО в седьмой раз сбросила радиоактивную воду с АЭС "Фукусима-1" в океан - 16.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240716/fukusima-850181028.html
ТЕРСО в седьмой раз сбросила радиоактивную воду с АЭС "Фукусима-1" в океан
ТЕРСО в седьмой раз сбросила радиоактивную воду с АЭС "Фукусима-1" в океан - 16.07.2024, ПРАЙМ
ТЕРСО в седьмой раз сбросила радиоактивную воду с АЭС "Фукусима-1" в океан
Оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" сообщил о завершении седьмого с августа прошлого года и третьего с начала текущего финансового года (1 апреля 2024 – 31... | 16.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-16T16:38+0300
2024-07-16T16:39+0300
энергетика
япония
сброс воды
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75394/26/753942634_0:68:400:293_1920x0_80_0_0_787f3c346cfd97a216f2e54781d64408.jpg
ТОКИО, 16 июл – ПРАЙМ. Оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" сообщил о завершении седьмого с августа прошлого года и третьего с начала текущего финансового года (1 апреля 2024 – 31 марта 2025 года) сброса слаборадиоактивной воды со станции в океан. Сброс был начат 28 июня и, как и планировалось, завершился во вторник. В этот раз было сброшено 7846 тонн воды, а общий объем сброшенной с августа прошлого года воды составляет 54,7 тысячи тонн. Оператор станции компания ТЕРСО установила 10 контрольных приборов на расстоянии 3 километров от станции и выяснила, что максимальное содержание трития составило 18 беккерелей на литр, в то время как нижней границей для того, чтобы сброс был остановлен, является уровень в 700 беккерелей на литр. В августе прошлого года компания ТЕРСО начала сбрасывать воду, оставшуюся после охлаждения разрушенных при аварии 2011 года реакторов и прошедшую очистку от большинства радионуклидов в системе ALPS. В прошлом году состоялось три таких сброса, в этом году первый сброс осуществлялся с 28 февраля по 17 марта. Всего за 2023 финансовый год, который закончился 31 марта, было сброшено более 31,2 тысячи тонн слаборадиоактивной воды. С апреля этого года и до конца марта 2025 года, то есть за 2024 финансовый год, ТЕРСО планирует сбросить в море 54,6 тысячи тонн воды с АЭС "Фукусима-1" за семь раз. Компания настаивает на безопасности проводимых сбросов, так как по замерам, которые производятся несколько раз после сброса, содержание трития оказывается ниже установленных государственных норм в 60 тысяч беккерелей на литр и собственной нормы, установленной ТЕРСО для сброса воды, в 1,5 тысячи беккерелей на литр. Из-за решения Японии о сбросе Китай запретил ввоз и переработку японских морепродуктов и рыбы, в октябре Россия также ввела ограничения на импорт японской рыбной продукции. Система ALPS, в которой проходит очистку вода, использовавшаяся для охлаждения поврежденных реакторов, позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около 1 тысячи гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. В качестве способа ее утилизации был выбран сброс этой воды в океан. Для этого воду из цистерн предварительно смешивают с морской водой в специальном накопительном резервуаре, похожем на открытый бассейн, с тем чтобы понизить концентрацию радиоактивного трития на одну единицу объема воды до уровня в 40 раз ниже установленных норм - до 1,5 тысячи беккерелей на литр при предельных нормах, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций в 60 тысяч беккерелей на литр. Согласно данным министерства промышленности Японии, радиоактивность трития в скопившихся сейчас на АЭС "Фукусима-1" 1,25 миллиона тонн воды составляет 860 триллионов беккерелей. До аварии станция ежегодно сбрасывала в море воду с содержанием трития 2,2 триллиона беккерелей. После чего ее через специально проложенный по дну тоннель сливают в океан на расстоянии 1 километра от берега. Ожидается, что воду будут сливать в течение 30 лет.
https://1prime.ru/20240715/aes-850114548.html
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75394/26/753942634_0:0:400:300_1920x0_80_0_0_c301aeb6eb0155962efac314cbac390e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
япония, сброс воды
Энергетика, ЯПОНИЯ, сброс воды
16:38 16.07.2024 (обновлено: 16:39 16.07.2024)
 
ТЕРСО в седьмой раз сбросила радиоактивную воду с АЭС "Фукусима-1" в океан

Компания ТЕРСО завершила седьмой по счету сброс воды с АЭС "Фукусима-1" в океан

ТЕРСО пока не может запустить оборудование для дезактивации воды на АЭС "Фукусима-1"
ТЕРСО пока не может запустить оборудование для дезактивации воды на АЭС Фукусима-1
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТОКИО, 16 июл – ПРАЙМ. Оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" сообщил о завершении седьмого с августа прошлого года и третьего с начала текущего финансового года (1 апреля 2024 – 31 марта 2025 года) сброса слаборадиоактивной воды со станции в океан.
Сброс был начат 28 июня и, как и планировалось, завершился во вторник. В этот раз было сброшено 7846 тонн воды, а общий объем сброшенной с августа прошлого года воды составляет 54,7 тысячи тонн. Оператор станции компания ТЕРСО установила 10 контрольных приборов на расстоянии 3 километров от станции и выяснила, что максимальное содержание трития составило 18 беккерелей на литр, в то время как нижней границей для того, чтобы сброс был остановлен, является уровень в 700 беккерелей на литр.
В августе прошлого года компания ТЕРСО начала сбрасывать воду, оставшуюся после охлаждения разрушенных при аварии 2011 года реакторов и прошедшую очистку от большинства радионуклидов в системе ALPS. В прошлом году состоялось три таких сброса, в этом году первый сброс осуществлялся с 28 февраля по 17 марта. Всего за 2023 финансовый год, который закончился 31 марта, было сброшено более 31,2 тысячи тонн слаборадиоактивной воды. С апреля этого года и до конца марта 2025 года, то есть за 2024 финансовый год, ТЕРСО планирует сбросить в море 54,6 тысячи тонн воды с АЭС "Фукусима-1" за семь раз. Компания настаивает на безопасности проводимых сбросов, так как по замерам, которые производятся несколько раз после сброса, содержание трития оказывается ниже установленных государственных норм в 60 тысяч беккерелей на литр и собственной нормы, установленной ТЕРСО для сброса воды, в 1,5 тысячи беккерелей на литр.
Из-за решения Японии о сбросе Китай запретил ввоз и переработку японских морепродуктов и рыбы, в октябре Россия также ввела ограничения на импорт японской рыбной продукции.
Система ALPS, в которой проходит очистку вода, использовавшаяся для охлаждения поврежденных реакторов, позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около 1 тысячи гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.
В качестве способа ее утилизации был выбран сброс этой воды в океан. Для этого воду из цистерн предварительно смешивают с морской водой в специальном накопительном резервуаре, похожем на открытый бассейн, с тем чтобы понизить концентрацию радиоактивного трития на одну единицу объема воды до уровня в 40 раз ниже установленных норм - до 1,5 тысячи беккерелей на литр при предельных нормах, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций в 60 тысяч беккерелей на литр. Согласно данным министерства промышленности Японии, радиоактивность трития в скопившихся сейчас на АЭС "Фукусима-1" 1,25 миллиона тонн воды составляет 860 триллионов беккерелей. До аварии станция ежегодно сбрасывала в море воду с содержанием трития 2,2 триллиона беккерелей. После чего ее через специально проложенный по дну тоннель сливают в океан на расстоянии 1 километра от берега. Ожидается, что воду будут сливать в течение 30 лет.
АЭС - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2024
"Росатом" успешно испытал ядерное топливо для маневрирования мощностью АЭС
Вчера, 14:21
 
ЭнергетикаЯПОНИЯсброс воды
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала